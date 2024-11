„Nem vagyok elég jó neki” – Hogyan küzdd le a kapcsolati önbizalomhiányt?

Az önbizalomhiány leggyakrabban gyermekkori mintákra, korábbi traumákra és a média által sugallt tökéletességre vezethető vissza. És nem, nem te vagy az egyetlen, aki önbizalomhiánnyal küzd a párkapcsolatában. De mielőtt azt hinnéd, hogy ez egy megváltoztathatatlan sors, hadd nyugtassunk meg: ezek az érzések igenis átalakíthatók!

Sokszor már gyerekkorban elkezdődik a probléma, amikor a szülőktől érkező elvárások (vagy éppen a hiányzó elismerés) megalapozzák, hogy valaki egész életében a tökéletességet hajszolja. Az apa nélkül felnövő lányok például sokszor érzik azt, hogy nem elég jók – hiszen a legelső férfi, aki szerethette volna őket, nem maradt velük. Ez a hiányérzet később önbizalomhiány formájában a kapcsolataikban is megjelenhet. De ne kenjünk mindent apára, mert anya is belénk égethette az erős önkritikát. Például, ha folyton kritizál, hogy „lehetne jobb a bizonyítványod” pedig tele vagy négyesekkel meg ötösökkel, vagy hogy „miért nem vagy olyan szép, mint a szomszéd lány?”, esetleg az örök aduászt, hogy „miért nem vagy vékonyabb?”. S ha ezt hallottad gyerekként, felnőttként is ugyanezt a hangot hallod, csak belülről.

Minden szép, de mi van, ha mégsem vagyok elég jó?

Anna nyolc éve van együtt a párjával, de még mindig nem hiszi el, hogy a férje tényleg szereti. Annak ellenére, hogy sosem kapott rá okot, folyamatosan attól fél, hogy egy szép napon a párja talál egy tökéletesebb nőt. Amikor az utcán kézenfogva sétálnak, és elmegy mellettük egy vonzó nő, Anna szinte belefagy a féltékenységbe, és azon töpreng, vajon a párja is észrevette-e.

Annáé csak egy apró példa arra, milyen alattomosan és észrevétlenül képes a kapcsolati önbizalomhiány beférkőzni a mindennapokba, és fokozatosan tönkretenni azt, ami lehetne akár egy szeretetteljes és harmonikus kapcsolat is. De miért érezzük olyan gyakran, hogy nem vagyunk elég jók? Miért kezdünk el folyamatosan versenyezni valami megfoghatatlan ideállal? És legfőképp, hogyan lehet ebből az érzésből kilépni?

A kapcsolati önbizalomhiány azt jelenti, hogy folyamatosan úgy érzed, nem vagy elég jó a párodnak, hogy sosem fogsz megfelelni az elvárásoknak. Ez a negatív önértékelés gyakran olyan mélyről fakad, hogy nem is mindig tudjuk az okokat. Az eredete visszavezethető gyermekkori élményekre, a szülői ház mintáira, korábbi kapcsolatok traumáira, vagy akár a média és a társadalom által ránk erőltetett irreális elvárásokra is. A legszebb gyerekkor után is elhagyhatott az első szerelmed valaki másért, és elültethette benned a belső hangot, ami újra és újra azt suttogja, hogy nem vagy elég jó. Vagyis az előző párkapcsolatok is jelentős hatással lehetnek arra, hogyan érezzük magunkat a jelenlegi kapcsolatunkban. Lehet, hogy a jelenlegi partnered teljesen más, mégis folyamatosan azon gondolkodsz, vajon miért van veled, és miért nem keres valaki mást. Ez az állandó kétkedés azonban nemcsak téged emészt fel, hanem hosszú távon a párkapcsolatot is megmérgezi.