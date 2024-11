A kutyának se kell P. Diddy Beverly Hills-i villája: undorodnak tőle az emberek

A zenész elleni vádak súlyosak

Az 54 éves zenemágnást szeptemberben tartóztatták le, most a Metropolitan Detention Centerben várja tárgyalását: P.Diddyt emberkereskedelemmel és zsarolással, valamint sorozatos szexuális zaklatással vádolják. A rapper elleni vádak súlyosak, a nemrég pedig két új pert is indítottak ellene, amelyekben azt állítják, hogy szexuálisan bántalmazott egy 10 és egy 17 éves fiút. A vádakat tagadja. A bíró 2025 májusára tűzte ki Diddy tárgyalásának kezdetét, akit akár életfogytiglan börtönre is ítélhetnek. Diddy ügyét exe, Cassie Ventura robbantotta ki. Azóta többen is feljelentették, Adria Sheri English táncosnő a mocskos buliiról számolt be, és nemrég egy nő azzal állt elő, hogy a zenész bedrogozta, megerőszakolta és teherbe ejtette.