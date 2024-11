Szakértők figyelmeztetnek: egy gyakori fürdőszobai szokás növelheti a rák kockázatát

Sokan meglepődhetnek azon, hogy a mindennapi fürdőszobai tisztítószerek több veszélyt rejtenek, mint gondolnánk. Egyes tisztítószerekben megtalálható vegyi anyagok, mint a formaldehid, a ftalátok és az illékony szerves vegyületek (VOC-k), jelentősen hozzájárulnak a beltéri levegő szennyezéséhez. Az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) összefüggésbe hozza ezeket a vegyi anyagokat légzőszervi problémákkal, sőt, súlyos esetekben akár rákkal is.

Forrás: RaspberryStudio/Shutterstock

A rák kialakulásának kockázata csökkenthető

A mérgező anyagoktól mentes alternatívákra való átállással és a megfelelő szellőzés biztosításával a kockázatok csökkenthetők, ami biztonságosabb takarítási rutinokhoz vezet. A Plumbworld fürdőszobai szakértői felhívták a figyelmet arra, hogy bizonyos termékek rejtett veszélyeket hordozhatnak. Nem minden tisztítószer tartalmazza ezeket a káros anyagokat, vegyszereket, de néhányban előfordulnak olyan összetevők, mint a formaldehid, a ftalátok és az illékony szerves vegyületek (VOC-k). Az EPA szerint ezek az anyagok jelentősen hozzájárulnak a beltéri légszennyezéshez, ami légúti problémákhoz, fejfájáshoz és egyéb hosszú távú egészségügyi problémákhoz vezethet.

Ez a veszély különösen aggasztó a fürdőszobák esetében, mivel ezek zárt helyiségek, ahol a korlátozott szellőzés miatt a vegyi anyagok hosszabb ideig a levegőben maradhatnak.

Egyes tisztítószerek olyan tartósítószereket tartalmaznak, amelyek kis mennyiségű formaldehidet bocsátanak ki, hogy megakadályozzák a mikroorganizmusok növekedését. Ilyenek például a quaternium-15, a DMDM-hidantoin, az imidazolidinil-karbamid, a diazolidinil-karbamid, a polioximetilén-karbamid, a nátrium-hidroximetil-glicinát, a bromopol és a glioxál.

Amikor tisztítószert választasz, érdemes átnézni a címkét, hogy tartalmaz-e formaldehidet vagy olyan összetevőket, amelyek azt kibocsátják. Válassz olyan tisztítószereket, amelyek kifejezetten formaldehidmentesek.

A formaldehid megtalálható egyes fertőtlenítőszerekben és légfrissítőkben, és az National Cancer Institute (NCI) emberi rákkeltőként tartja számon, ami azt jelzi, hogy hosszú távú kitettség esetén növelheti a rák kockázatát. A ftalátok, amelyek gyakran előfordulnak illatosított termékekben, hormonális zavarokat okozhatnak, és különböző egészségügyi problémákkal hozhatók összefüggésbe.

Az illékony szerves vegyületek (VOC-k) ronthatják a beltéri levegő minőségét, és hosszan tartó légzőszervi károsodást okozhatnak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a formaldehid a szervezet természetes mellékterméke, és bizonyos gyümölcsökben és élelmiszerekben is előfordul ártalmatlan szinten. Jelen van a környezetben is, így az emberek minimális mennyiségben találkozhatnak vele a levegőben. A lakosság naponta érintkezhet formaldehidet tartalmazó termékekkel, de ezek helyes használata várhatóan nem okoz egészségügyi problémákat. A Gov.uk oldalán olvasható nyilatkozat kiemeli: „A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) a formaldehidet emberi rákkeltő anyagként sorolta be. Bizonyíték van arra, hogy a formaldehid orrdaganatokat és leukémiát okoz azoknál az ipari dolgozóknál, akik évekig tartó magas expozíciónak voltak kitéve. Azonban a rövid ideig tartó kitettség valószínűleg nem hordozza ugyanazt a kockázati szintet.”