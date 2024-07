Örök vegyi anyagok: 5 hétköznapi termék, amiben ott a méreg

Horváth Angéla

A PFAS-ek (per- és polifluor-alkil anyagok) olyan mesterséges vegyületek, amelyek rendkívül ellenállóak és hosszú ideig megmaradnak a környezetben és az emberi szervezetben is. Az örök vegyi anyagok súlyos egészségügyi problémákat okozhatnak, beleértve a hormonrendszeri zavarokat, a májkárosodást és a rákot is. Az alábbiakban bemutatunk öt terméket, amelyeket mindenképpen kerülnünk kell az egészségünk megőrzése érdekében.

A PFAS vegyületek, más néven örök vegyi anyagok számos hétköznapi termékben megtalálhatók, és jelenlétük komoly kockázatot jelent az egészségünkre nézve. Nemcsak a környezetben maradnak meg hosszú ideig, hanem az emberi szervezetben is felhalmozódhatnak. A legfrissebb kutatások szerint a PFAS-eknek való hosszú távú kitettség számos egészségügyi problémát okozhat. Az alábbiakban öt olyan terméket mutatunk be, amelyek elkerülésével nagyon sokat tehetünk az jóllétünkért. A legfrissebb kutatások szerint az örök vegyi anyagok memcsak a környezetben maradnak meg hosszú ideig, hanem az emberi szervezetben is felhalmozódhatnak.

Forrás: AFP 1. Gyorséttermi és elviteles ételek csomagolása Az elviteles ételek csomagolása gyakran tartalmaz PFAS-eket. Ide tartoznak a mikróban elkészíthető popcorn zacskói, a gyorséttermi csomagolóanyagok és a pizzásdobozok - ezeket a PFAS segítségével teszik zsírállóvá. A vegyületek könnyen átjuthatnak az ételbe, majd onnan a szervezetünkbe. A legjobb, ha elkerüljük az ilyen típusú ételeket, vagy legalábbis ritkábban fogyasztjuk őket. Otthon készített ételekkel minimalizálhatjuk a kitettségünket. Egyre több vállalat tesz azonban lépéseket annak érdekében, hogy korlátozzák ezeknek a vegyületeknek a jelenlétét az élelmiszerek csomagolásában. Az év elején az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) az Egyesült Államokban betiltotta a PFAS-t tartalmazó csomagolások forgalmazását. Néhány gyorsétteremlánc, köztük a Burger King, a McDonald's és a Wendy's is bejelentette, hogy tervezi a PFAS-ek elhagyását vagy fokozatos kivonását. 2. Örök vegyi anyagok a vízálló- és folttaszító szövetekben A vízlepergető tulajdonsággal rendelkező ruhák és textíliák, bútorszövetek is sok esetben PFAS-eket tartalmaznak. A Toxic-Free Future, egy környezet-egészségügyi kutatási és érdekvédelmi szervezet jelentése szerint a tesztelt, víz- vagy foltállónak jelölt termékek 72 százaléka pozitív lett PFAS-re. A vegyületeket a gyártók azért alkalmazzák, hogy a szövetek ellenálljanak a nedvességnek és taszítsák a koszt. Egészségünk megőrzése érdekében válasszunk olyan termékeket, amelyek természetes anyagokból vagy PFAS-mentes technológiával készültek. Ez különösen fontos a gyerekek és a csecsemők esetében, akik érzékenyebbek lehetnek a vegyi anyagokra.