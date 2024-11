Kiderült! Ezért nem jó telefongörgetéssel indítani a napot?

Eleve káros telefonozással kezdeni a napot, de ha ráadásul depresszív híreket böngészünk ilyenkor, még hamarabb tönkretehetjük mentális állapotunkat. Nem csak pszichénk, de idegrendszerünk egészségére is rossz hatással van a reggeli telefongörgetés. Ismerd meg a doomscrolling jelenséget!

A reggeli telefon görgetés rendkívül károsan hat agyunk működésére.

Forrás: Shutterstock

A reggeli telefongörgetés árnyoldalai

Az agyunknak létezik egy természetes ciklusa, aminek zavartalansága elengedhetetlenen a megfelelő működéshez. Alvás közben az agyunk delta hullámokat generál, ami a nyugodt pihenésben segít, ezek ébredéskor théta hullámokká módosulnak, ami a kreativitást és relaxációt idéz elő.

A reggeli telefongörgetés azonban felborítja a nyugodt átállás ritmusát, mivel magas koncentrációt és készenlétet követelő béta hullámokat generál.

Ezzel már kora reggel stressznek és túlterhelésnek tesszük ki az agyat, ami szorongásban és ingerlékenységben nyilvánul meg. A telefonozás a reggeli szorongás egyik fő okának tartják.

Amikor értesítést vagy nekünk tetsző tartalmat kapunk, újra és újra bekapcsol a dopamin termelése, mi pedig örömöt, elégedettséget érzünk. Direkt az agy jutalmazó központjának stimulálására lettek kialakítva a közösségi média felületek. Csakhogy ez már kora reggel kimeríti a dopamintermelést, ami dopaminhiányhoz vezet. Ennek tünetei többek között a fáradság, ingerlékenység, koncentrálási nehézség.

Ha doomscrollinggal indítod a napot, rövid úton reggeli szorongáshoz vezet.

Forrás: Shutterstock

Mi az a doomscrolling?

Mondjuk ki: nyomasztó világban élünk, háborúk, válságok jönnek-mennek, közben egy demográfiai és klímakatasztrófa is az ajtón kopogtat. Hogyha a reggeli telefongörgetés káros hatásait még megfejeled azzal, hogy olyan híreket olvasol, amik lehoznak az életről, akkor még pszichés állapotodat is rombolod. És ehhez még csak nem is kell közösségi média függőnek lenned.

Doomscrolling Angol kifejezés, arra használják, amikor valaki kényszeresen nagy mennyiségű negatív hírt olvas különböző hírportálokon vagy közösségi médiában.

A legtöbb híroldal sajnos nyomasztó híreket oszt meg, ahogy sokszor az algoritmusok is inkább ezeket dobják elénk. Aggasztó eseményekről tájékozódni nem feltétlen baj, ám, ha eltolódnak az arányok, túlsúlyba kerülnek a negatív érzelmek. Főleg a koronavírus járvány idején volt jellemző a doomscrolling, amikor folyamatosan keresték az új információkat a vírusról.