A szakértő szerint ezt a 3 dolgot kell csinálnod reggel, hogy boldog legyél

A Harvard professzora, Arthur C. Brooks boldogság szakértő, aki pontosan tudja, hogyan hekkelje meg az elméjét, hogy boldog legyen. Tudományát nem fél megosztani, így már boldogság kurzusa is elindult. Eddig már több mint 180 tanulója volt, és közel 400 további érdeklődő neve szerepel a várólistáin. Ebben a cikkben nem a kurzus anyagát fogjuk átadni pár ezer karakterben, hanem a professzortól tanulva, 3 tippet osztunk meg, amelyeket könnyen beépíthetsz a reggeli rutinodba. Ezek segítségével hozzászoktathatod az elméd a boldogabb szemléletmódhoz, ami kihatással lesz az életedre is.

A boldogság elérése könnyebb, mint gondolnád, de fegyelmezettséget igényel.

Forrás: Shutterstock

A boldogság tanulható dolog, amihez adunk pár tippet

A boldog, teljes és örömteli élet fontosságának a felismeréséhez a közösségi médiának kell köszönetet mondanunk, Brooks szerint. Értsd úgy, hogy a boldogság szakértő nem fogja azt mondani, hogy tedd le a telefonod és töröld le magad az összes közösségi oldalról, de ha már csökkented a képernyőidődet, és olyan tartalmakat nézel, amelyek örömteli érzéseket váltanak ki belőled, hatalmas eredményeket tudsz elérni a boldogabb élet felé vezető úton.

Az LG Electronics által készített tanulmány szerint a közösségi médián megjelenő tartalmak felében több a negatív tartalom, mint a pozitív, ezért kúszik felfelé a szorongásunk és a boldogtalanságunk szintje

– magyarázza Brooks, aki úgy véli, hogy már csak ezért is fontos egy fegyelmezett reggeli rutin, ami nem a telefonozásból áll, hanem felkészít egy jó napra.

Szerencsére ehhez a 3 egyszerű dologhoz, amit most megosztunk veled, nem lesz szükséged a telefonodra, gyógyszert és étrend kiegészítőt sem kell fogyasztanod. Brooks 3 egyszerű lépése segít javítani a szokásaidon, megtanít a boldogság tudományára és felkészít arra, hogy határozott változásokat tudj kieszközölni az életedben, anélkül, hogy feladnád.

„A napi rutinjaim a megfelelő boldogsághigiéniáról szólnak, és nem a legkülönlegesebb dologról, a tökéletes függőágy megszerzéséről, az öngondoskodásról vagy bármelyik ilyen ostobaságról” - magyarázza Brooks. „Arról szól, hogy biztosítsuk a protokollokat, mivel azok a tudományon alapulnak, amelyről tudom, hogy nekem és neked is megadja azt az alapot, amelyen tovább fejlődünk a saját boldogságunkban.”

1. Kelj fel, amíg sötét van

„Egy ősi védikus tudomány, amelyet a modern idegtudományok is alátámasztanak, a Brahma Muhurta, azt mondja, hogy ha hajnal előtt kelsz fel, jobb lesz a szellemi éleslátásod, a kreativitásod és a koncentrációd a nap hátralévő részében” - magyarázza a boldogság szakértő. „Ez azt jelenti, hogy akkor kell felkelni, amikor még sötét van. És tudom, az emberek azt mondják, de én éjszakai ember vagyok, és én azt mondom, nem. Nem vagy az. Nem, te reggeli ember vagy. Csak fegyelmezetlen vagy.”