Négy utazási szokás, amelynek a hátterében szorongás áll

Utazáskor az idő és a meghatározott menetrend betartása fontos, hogy minden látnivaló beleférjen az időbe, de ha az élmények helyét is átveszi, akkor elképzelhető, hogy magas szinten működő szorongásról van szó.

A nagyfokú szorongással küzdő emberek rengeteg időt tölthetnek utazásaik megtervezésével

Forrás: Shutterstock

1. Az utazás túltervezése

A nagyfokú szorongással küzdő emberek rengeteg időt tölthetnek utazásaik megtervezésével, és sokáig kutatják az úti célokat, a szálláshelyeket és a tevékenységeket. Szakemberek szerint ez a kiterjedt tervezés segít nekik abban, hogy úgy érezzék, jobban kézben tartják a dolgokat és felkészültebbek az esetlegesen felmerülő kihívásokra. A túlgondolkodás általában a tervezés során is szerepet kap.

2. Túl korai érkezés az indulás helyszínére

Akinek nagyfokú szorongása van, túl korán érkezik a repülőtérre, hogy biztosítsa, hogy elegendő ideje legyen átvészelni az esetleges kihívásokat, késéseket vagy hosszú sorokat, így minimalizálva a járat lekésésének kockázatát. Az ilyen emberek tökéletességre vágynak, ami még az egyszerű utazásokat is ijesztővé teheti. Ezért arra törekednek, hogy minden utazás hibátlan legyen, és minden lehetséges forgatókönyvvel számoljanak.

3. Tömeközlekedés helyett taxi

Mivel tudják, hogy nem tudják a közlekedés minden aspektusát ellenőrizni, előnyben részesítik azokat a közlekedési módokat, amelyeket megbízhatóbbnak éreznek. Például azért, hogy időben odaérjenek egy foglalásra, inkább a drága taxizást választják a tömegközlekedés helyett.

4.Túlpakolás

Még azok is küzdhetnek a túlpakolással, akik nem szenvednek magas fokú szorongásban, hát még azok, akik igen. Utóbbiak úgy érzik, mindenből többet kell pakolniuk, hogy minden fel legyenek készülve, mint például az időjárás változása, ami miatt nyáron téli, télen akár nyári ruhát is pakolhatnak. Ők azok, akik a sivatagba is esőkabátot visznek.