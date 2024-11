Kiderült Nicole Kidman férjének bakancslistás vágya

Nicole Kidman férje, Keith Urban nemrég Rob Lowe podcastjában árulta el, hogy a bakancslistáján előkelő helyet foglal el, hogy feleségével és lányaikkal, Sunday-jel és Faith-tel együtt ellátogassanak az egyiptomi piramisokhoz.

Nicole Kidman férje, Keith Urban bakancslistáján Egyiptom előkelő helyen szerepel

Forrás: GC Images/Matrix

Keith Urban elmondta, hogy turnéi és felesége, Nicole Kidman forgatásai miatt sok helyen jártak már a világban, de Egyiptom még felfedezésre vár. Viccesen hozzétette, hogy luxori egyiptomi stílusú kaszinót és szállodát már látott, így ezekhez hasonlítja a valódi piramisokat.

Rengeteget utaznak

Keith arról is beszélt, hogy mivel Kidman nagyon sokat forgat, a gyerekeiknek már megszámlálhatatlanul sok pecsét van az útlevelükben, világlátottak, rugalmasak. Hozzátette, Nicole számára ez nagyon fontos és az is, hogy akárhol is töltsenek huzamosabb időt, a gyerekek iskolába is járjanak. A 16 éves Sunday Rose és a 13 éves Faith Margaret élete nem hasonlít a velük egykorú tinikére, de édesapjukéra annál inkább. Keith Urban ugyanis elárulta, amikor ő volt fiatal, szintén rengeteget utaztak a családjával. „Gyerekkoromban a családunk sokat költözött. Számomra a 'szülőváros' mindig is inkább a családomat jelentette, és egy helyet, ami bennem van - valahol, ahol megtalálom a középpontomat” - írta a zenész az Instagramon.