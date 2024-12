Azt hiszed, bátor vagy? Töltsd ki ezt a tesztet, és kiderül, igazad van-e

Mindenki másképp reagál a félelmeire: míg egyesek bátran néznek szembe a veszélyekkel, mások inkább megpróbálják elkerülni őket. Ha kíváncsi vagy, hogy te mennyire vagy bátor, tedd próbára magad ezzel a teszttel! Válaszolj őszintén, és megtudhatod, hogyan reagálsz különféle félelmetes helyzetekben.

Mennyire vagy bátor? Ebből a tesztből kiderült

Forrás: Shutterstock

Mennyire vagy bátor? Tesztünkből kiderül!

Meglátasz egy pókot a falon. Hogy reagálsz rá?

A. Lecsapom egy újsággal vagy egy papuccsal.

B. Megkérek valakit, aki nem fél tőle, hogy vigye ki a szabadba.

C. Sikítozva átfutom a másik szobába.

Egyedül vagy otthon. Mit csinálsz, ha vége a horrorfilmnek, amit néztél?

A. Keresek egy másikat.

B. Ugyanúgy lefekszem, mint bármely más napon, de minden apró zajtól megijedek.

C. Félek elaludni, egész éjszaka ébren hánykolódom.

Az ágyadban fekszel éjszaka, amikor hangokra lesz figyelmes. Mit teszel?

A. Megyek és megnézem, hogy mi lehet az.

B. Gyorsan felébresztem a páromat, és megkérem, hogy menjen le, mert én félek.

C. Bebújok a pokróc alá, és megpróbálom bemagyarázni magamnak, hogy csak képzelődöm.

Mit érzel, amikor éjszaka egy erdős részen keresztül kell hazamenned, és nem működik a közvilágítás?

A. Egyáltalán nem félek. Mégis mi bajom eshetne?

B. Egy kicsit aggódom, mert a sötétben könnyebben megijedek.

C. Szabályosan rettegek... Minden zajról azt hiszem, hogy támadás fenyeget, úgyhogy rohamtempóban próbálok átérni a kritikus szakaszon.

Az utcán szembejön veled egy nagytestű kóbor kutya. Hogy reagálsz?

A. Egyáltalán nem félek a kutyáktól. Ezt is megsimogatom, mert biztosan neki is szüksége van egy kis szeretetre.

B. Tartok tőle, lehet, hogy veszélyes.

C. Nagyon megijedek, és elfutom a másik irányba.

Értékelés: Számold meg, melyik betűből gyűjtötted a legtöbbet, és olvasd el az ahhoz tartozó értékelést!

A

„Ide nekem az oroszlánt is!”

Te nagyon bátor vagy, kevés dologtól félsz. Emiatt a környezeted hősnek tekint. Minden helyzetben vakmerően viselkedsz, ezért gyakran bajba sodrod magad.

Tanács: nem kell minden veszélyes szituációba belemenni, időnként mérlegelj! Ha egy helyzet kockázatos, tartsd magad távol tőle.

B

A helyzettől függ...