A diótörő kulisszatitkai - Így kerül színpadra a karácsony elmaradhatatlan darabja

Takamori Miyu

Forrás: Berecz Valter/Magyar Állami Operaház

Adventi naptár apró titkokkal

Ahhoz, hogy a táncosokat tökéletes jelmez fogadja az előadás előtt, vagy akár három perc alatt ruhát tudjanak váltani, szükség van a háttérben munkálkodó öltöztetőkre. Mucsi Bence a férfi szólistákkal dolgozik. Békéscsabán díszlet- és jelmeztervező asszisztensnek tanult, és nem jön zavarba, ha egy leszakadt gombot kell gyorsan visszavarrni.

„Az előadás előtt másfél órával már az előkészítőben vagyunk, vasalunk, ha kell javítunk, előkészítünk minden szükséges darabot" – meséli Bence. „Persze, karácsony előtt itt is megváltozik a hangulat; kis fát állítunk, és szinte minden napra jut sütemény, sőt, ajándékozni is szoktunk. Ám nem elég csak bekészítenünk a ruhát, ha sok a gomb, a kapocs, vagy bonyolult a jelmez – mint például az Egérkirályé –, segíteni kell az öltözésben is. És akkor is, ha rövid az idő; előfordult, hogy csupán három perce van egy-egy szereplőnek, hogy ruhát váltson két tánc között."

Bence az egyik közösségi oldalon a barátainak különleges adventi naptárat készít; amikor elindulnak A diótörő előadások, minden nap megoszt egy-egy fotót a kulisszák mögött zajló munkáról.

Például, hogy miképp lesz tökéletes a Diótörő vagy az Egérkirály jelmeze.

Szenteste kora reggel

A női öltözőkben, a vállfákon sorakozó tütük, a csupa tüll, flitter ruhacsodák sok kislánynak maga a megtestesült álom. Pollák Julianna, azaz Julcsi a Magyar Nemzeti Balettintézet növendéke 12 éves és már negyedik éve táncolhatja Marika szerepét. Ez az idei év pedig még különlegesebb; már spicc-cipőben léphet színpadra.

„Ráadásul, az első felvonásban a 7 éves öcsém is szerepel, mint hős kiskatona, így még különlegesebb nekem az előadás" – meséli.

Négyéves voltam, amikor először láttam karácsonykor A diótörőt, és emlékszem minden percére, nem véletlen, hogy otthon is van diótörő figurám,

ami nyáron is a szobám dísze. December 24-én délelőtt még színpadon leszünk, de aztán azonnal megyünk haza és ünnepelünk."