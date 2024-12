Mit tehetsz, ha nem kapod meg a megfelelő elismerést? Így kérj fizetésemelést

A fizetésemelés kérdése sokak számára kényes téma, pedig ha úgy érzed, hogy munkád és eredményeid nem kapják meg a méltó elismerést, érdemes erről beszélned. Fontos azonban, hogy jól előkészülj, és megfelelő érvekkel állj elő. Az alábbiakban egy munkavállaló és egy munkaadó szemszögéből is megvizsgáljuk a helyzetet, illetve szakértői tanácsokkal is segítünk, hogy magabiztosabban vágj bele a beszélgetésbe.

Így kérj fizetésemelést

Hogyan kérj fizetésemelést? Tippek és tanácsok

A munkavállaló

Anita már nyolc éve dolgozik egy nagy nemzetközi cégnél. Az elmúlt három évben azonban egyáltalán nem emelték a fizetését, és ez egyre jobban nyomasztja.

– Az a legbosszantóbb, hogy a legutóbbi céges bulin egy kicsit kapatos kollégám elárulta: neki jóval magasabb a bére, mert az elmúlt időszakban kétszer is kapott fizetésemelést. Persze, azonnal elgondolkodtam azon, vajon mit csinálok másképp, mint ő.

De mivel a közvetlen feletteseim rendszeresen megdicsérnek, úgy tűnik, nincs kifogásuk sem a munkám, sem pedig a személyem ellen.

Az előző félévben önszorgalomból jelentkeztem egy két hónapos tanfolyamra, amivel továbbképeztem magam a saját területemen. Erről természetesen a főnököm is tudott, sőt, még azt is megengedte, hogy néha elcsúsztassam a munkaidőmet az órák miatt. Azt gondoltam, hogy mivel a tanultaknak köszönhetően magasabb szinten tudom ellátni a feladataimat, idővel megemeli a béremet is. Sajnos ez még mindig nem történt meg, és emiatt kezdek teljesen motiválatlan lenni...

A munkaadó

Péter annak a cégnek az osztályvezetője, ahol Anita dolgozik. Ötven ember tartozik közvetlenül alá, és tisztában van vele, hogy a vállalatnál nem egyformák a bérek, sőt, az egyes osztályokon belül is vannak különbségek.

– Egyrészt nyilvánvalóan azon múlik a fizetés összege, hogy ki milyen végzettséggel rendelkezik, és mennyi ideje dolgozik nálunk. Ezenfelül pedig vannak olyan helyzetek, amikor valakinek magasabb havi juttatás jár: például ha előléptetik, a pozíciójában történik változás, vagy magasabb szakképesítést szerez.

Szerintem Anita nem tudja, hogy az említett kolléga nemcsak a két szép szeméért kap magasabb fizetést, hanem azért, mert egy új, nagyobb felelősséggel járó feladatkört kapott, ami valóban béremeléssel is jár.

Bár kötelességünk odafigyelni arra, hogy az alkalmazottak motiváltak és elégedettek legyenek, ettől függetlenül nem mindenkinek jár automatikusan fizetésemelés azért, mert már régóta dolgozik nálunk, vagy mert továbbképezte magát. Cégünk nincs könnyű anyagi helyzetben, de ha valaki kifejezi felénk az igényeit, akkor azt biztosan átgondoljuk.

A szakértő tippje

Molnár Éva

életvezetési tanácsadó

– A legtöbb embernek problémát okoz, hogy pontosan felmérje a saját értékeit, vagy hogy átlássa, mennyire hasznos a munkája az adott cég számára. Éppen ezért kezdd azzal, hogy összeírod, mik a feladataid, és milyen végzettséget vagy készségeket vár el tőled a vállalat. A mellette lévő oszlopban pedig sorold fel, hogy ezek közül melyeknek felelsz meg. Egy másik listára vezesd fel, milyen erősségekkel rendelkezel, mit tanultál az elmúlt években, akár tanfolyamokon, akár a munkád során. Természetesen számba kell venni a gyengeségeidet is. Mindezek alapján már be tudod határolni, mennyire jó munkatárs vagy.

Ha továbbra is úgy érzed, járna neked a fizetésemelés, akkor ezen érvekkel „felfegyverkezve” állj a főnököd elé.

Érdemes tudni, hogy gyakran csupán azért marad el a várt béremelés, mert a főnöknek nem jut eszébe, vagy nem tudja, van-e lehetősége ebben a témában dönteni. Tehát nem azért, mert utálatos, vagy nincs megelégedve a munkáddal. Akinek érdemes kezdeményezni egy ilyen beszélgetést, mert ennek révén hamar fény derülhet az igazi okra, és így talán újra nagyobb kedvvel fog dolgozni, még akkor is, ha a fizetés nem változik.