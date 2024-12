Munkahelyváltás lépésről lépésre – A szakértő válaszol

A munkahelyváltás elég nagy kihívás, pláne, ha teljesen új területen szeretnénk bizonyítani. Az egyik legnagyobb akadály, amivel ilyenkor szembesülünk, az, hogy azt sem tudjuk, mit is szeretnénk pontosan, vagy hogyan kezdjünk hozzá.

A munkahelyváltás olykor szükséges a mentális egészségünk szempontjából.

Forrás: Shutterstock

Munkahelyváltás lépésről-lépésre Makai Gábor pszichológus iránymutatásával

1. lépés: Elemezzünk!

Először is fogjunk egy papírt, ceruzát, és írjuk fel, mi az, amit a jelenlegi munkahelyünktől kaptunk: mit tanultunk, miben fejlődtünk, milyen tapasztalatokra tettünk szert. Majd egy másik oszlopban soroljuk fel, mi az, ami gátol minket a további fejlődésben, vagy abban, hogy szívvel, lélekkel, lelkesen végezzük a munkánkat, és azt is, miben szeretnénk több tudásra szert tenni, milyen irányba szeretnénk mozdulni a jelenlegi helyzetből. Ne csak a száraz tényekre összpontosítsunk, hanem a pszichés és lelki szempontjainkat is vegyük figyelembe.

2. lépés: Nézzünk magunkba!

Itt az ideje, hogy szemügyre vegyük a saját képességeinket, vágyainkat. Tegyük fel magunknak a következő kérdéseket:

Mire van szüksége a lelkemnek?

Melyek a személyes és szakmai prioritásaim?

Melyek az erősségeim, az egyedi képességeim, és hogyan szeretném ezeket a következő munkám során használni?

Milyen munkakörben tudom a legjobban végezni a feladataimat, és melyek azok a fontos tényezői egy új állásnak, amelyekre szükségem van ahhoz, hogy a maximumot tudjam nyújtani?

Csapatjátékos vagyok vagy inkább önállóan szeretek dolgozni?

Ha csapatban gondolkodom, milyen típusú emberekkel tudok és szeretnék együtt lenni?

Az a munka vagy munkahely, amire vágyom, hogyan passzol a karrierem és a magánéletemmel kapcsolatos elképzeléseimhez és céljaimhoz?

3. lépés: Kérjük ki mások véleményét!

Jó, ha tudjuk, hogy mi milyennek látjuk saját magunkat, de sokszor egy másik személy sokkal pontosabban látja az erősségeinket vagy éppen a korlátainkat. Ezért fontos, hogy kikérjük mások véleményét. Beszélgessünk kollégákkal – akik belelátnak a munkavégzésünkbe – barátokkal, családtagokkal, akik ismerik a személyiségünket. Ez a feladat arra is jó, hogy megtudjuk, hogyan viseljük a kritikát, miben kell fejlődnünk, és egy külső szemlélő talán sokkal jobban látja, hogy milyen munkakör passzolna hozzánk.