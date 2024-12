A Loch Ness-i szörny, avagy Nessie, évtizedek óta tartja lázban a világot, ám egy skót természettudós szerint a megoldás sokkal prózaibb lehet, mint azt sokan remélték. Adrian Shine, a Royal Geographical Society tagja és a Loch Ness Project alapítója szerint a híres tó rejtélyes lakójának észlelései mögött egyszerű jelenségek állhatnak.

A Loch Ness-i szörny rejtélye megoldódott: egy tudós egyszerű magyarázattal állt elő

Forrás: Wikimedia Commons

Íme, a Loch Ness-i szörny rejtélye: „A hosszú nyakú lények léteznek – de hattyúknak hívjuk őket”

Shine, aki immár 50 éve kutatja a Loch Ness körüli jelenségeket, szkeptikusan áll a híres szörny létezéséhez. „Természetesen vannak hosszú nyakú lények a Loch Nessen – mi hattyúknak hívjuk őket” – nyilatkozta a Pen News-nak. A kutató szerint az észlelések jelentős részét az okozza, hogy távolról nem lehet megállapítani, hogy mekkora is az, amit látunk. „Az ember könnyen elveszíti a távolság pontos megítélésének képességét, és ha nem tudja megítélni a távolságot, a méret is megtévesztő lehet” – magyarázta Shine.

Hattyúk és hullámok keltik az illúziót

Az elméletet alátámasztja egy finn fotós, Tommi Vainionpää munkája is, aki egy hattyú sziluettjének részleteiből alkotott meggyőző Nessie-képet. Shine szerint más vízimadarak – például a kárókatonák – is hozzájárulhatnak a téves észlelésekhez, valamint a hajók által keltett hullámok is megteremthetik a híres szörny illúzióját. „Amikor egy hajó távolodik vagy közeledik, a hullámok szögének és formájának megfigyelése során az ember könnyen fekete kiemelkedéseket láthat a vízen” – mondta Shine.

A tápláléklánc korlátai

A Loch Ness-i szörny létezésének további akadályát a tó ökoszisztémája jelenti. Shine és csapata akusztikus mérések segítségével megállapította, hogy a tóban körülbelül 20 tonna hal található, ami messze nem elég egy több mint 20 láb hosszú ragadozó eltartásához. „A tápláléklánc 10 százalékos szabálya szerint az energia mindössze egy tizede jut el a következő szintre, így a tó csupán egy kis méretű ragadozót tudna eltartani” – tette hozzá.

A Nessie-észlelések pszichológiája

Shine szerint a Nessie létezésébe vetett hit az úgynevezett megerősítési torzításnak köszönhető, amely során az emberek hajlamosak a már meglévő elképzeléseikbe illeszkedő dolgokat észlelni. A Loch Ness-i szörny legendája nem a víz mélyéről, hanem az emberi psziché mélységeiből fakad. A mítosz éltetése nem a bizonyítékokon, hanem a képzelőerőn múlik.