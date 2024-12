Újabb vád P. Diddy különös kegyetlensége miatt: elképesztő, mit meg nem tett, ha szexelni akart

Combst továbbra is a New York állambeli Brooklynban található Metropolitan Detention Centerben tartják fogva, miután szeptemberben letartóztatták szexuális kereskedelem, zsarolás és prostitúcióban való közreműködés vádjával. P. Diddy harmadszor is óvadék elleni szabadlábra helyezést kért, de ismét megtagadták tőle: a vád szerint veszélyes a társadalomra, a tárgyalás időpontját május 5-re tűzték ki. Most újabb vallomás került napvilágra, ami biztosan nem segít a rapper ügyének.

P. Diddy újabb váddal néz szembe

Forrás: AFP

P. Diddy újabb váddal szembesülhet

A TMZ információi szerint a zenészt azzal vádolják, hogy 2016-ban kilógatott egy nőt exe, Cassie Ventura - aki elsőként jelentette fel a sztárt - lakásának erkélyéről. A sértett, Bryana „Bana” Bongolan a hét elején nyújtotta be a keresetet - szexuális zaklatás és bántalmazás miatt - P. Diddy ellen a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróságon. Bongolan azt állítja, hogy Combs egy késő este átjött a lakásba és fogdosni kezdte. Amikor Bongolan visszautasította, Combs bedühödött és kilógatta Cassie 17. emeleti lakása erkélyéről, majd megütötte és a bútoroknak lökte. Bongolan 10 millió dolláros kártérítést követel. „Combs határozottan tagadja ezeket a súlyos vádakat, és továbbra is bízik abban, hogy végül kiderül az ártatlansága” – nyilatkozta Combs védője a Page Sixnek.

Videó is készült egy partin

Egy a netre felkerülő videó bizonyító erejű lehet a rapper ügyében. Nemrégiben egy 2014-es felvétel látott napvilágot P. Diddy egyik Las Vegas-i partijáról. a luxuskastélyt bérbe adó ingatlanmenedzser a Daily Mailnek adott interjújában részletezte, mi folyt az összejövetelen. Haight szerint a buli után a kastély szobái elképesztően rossz állapotban voltak. „A hálószobák másnap undorítóak voltak” – nyilatkozta. A helyszínen törött alkoholos üvegeket, használt óvszereket, véres lepedőket, síkosítókat, drogmaradványokat és borotvapengék százait találták.