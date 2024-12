Nem ciki és nem vagy bolond! - Pszichológushoz járni az öngondoskodás egyik pillére lehet

Már eleink is tudták, hogy ahogy megbetegszik a test, úgy megbetegszik a lélek is. Sőt, ez gyakran igaz fordítva is, hiszen ha depressziósak vagyunk, ha szorongunk, kimutathatóan csökken az immunrendszer aktivitása. Az egy éven túl tartó gyász már nem tekinthető normális állapotnak, a hölgy kedvetlensége, totális lehangoltsága azt mutatja, hogy nem sikerült teljesen megküzdenie ezzel a komoly próbatétellel, ezért valóban érdemes lenne pszichológushoz vagy akár pszichiáterhez mennie. A gyerekeinek meg kellene próbálniuk érvekkel rábeszélni őt erre, esetleg olyan filmet vagy sorozatot nézetniük vele, ahol azt látja, hogy a terápiás folyamat felfogható egyfajta önismereti útként is, mint például a Terápia című magyar sorozatban.