A gyerek a vesztes anya és apa harcában

Hol a határ?

A válófélben lévők között olyannyira elfajulhatnak az indulatok, a gyűlölet, hogy a legkegyetlenebb rágalmakat is képesek bevetni. Ezeket addig mondogatják a gyereknek, mígnem ő el is hiszi azokat, sőt, gyakran már magáénak érzi az emlékképeket, amelyek pedig meg sem történtek. Ennek része lehet az egyik szülő meglévő rossz tulajdonságainak eltúlzása, hamis vádak, súlyos esetben akár még a molesztálás is porondra kerülhet. Az ember azt gondolná, hogy aki ilyenre képes, annak nagyon komoly mentális alapbetegsége van, pedig az esetek nagy részében az ilyen személy amúgy másokkal, más körülmények között egyáltalán nem gonosz, sőt, teljesen normálisan viselkedik.

Gyakori jelenség a gyerek érzelmi manipulációja, amikor például az anya azt mondja a gyereknek: nem fogom kibírni azt a két napot, amíg apánál leszel, bele fogok pusztulni. Jellemző a túlóvó viselkedés is, és hogy kizárólagos kötődést igyekszik létrehozni a gyermekkel, tulajdonképpen ki akarja sajátítani, ezért gátolja a kapcsolattartást a másik szülővel személyesen és telefonon is. Ennek hátterében nemcsak a gyerek iránt érzett szeretet áll, hanem a válótársa elleni gyűlölet is.

Mi a megoldás?

Nem szabad abban bízni, hogy majd magától javul a helyzet, mert minden perc visszafordíthatatlan károkat okoz a gyerek lelkivilágában.

Mindez kihat a további életére is, a kapcsolataira, a házasságára, de még a majdani gyerekeivel való viselkedésére is. A bántó gesztusok ellenére az elidegenített szülőnek igyekeznie kell fenntartani az érdeklődését a gyermek iránt, élni a jogaival, és folyamatosan biztosítani őt arról, hogy mindig a rendelkezésére áll, és hogy szereti őt. A két szülő közötti megbeszélés jellemzően nem szokott működni, mivel az egyik fél nem a megoldásra törekszik, hanem a másik ellehetetlenítésére, bántására. Ilyenkor érdemes szakértő közvetítőt bevonni a békés és igazságos egyeztetés reményében.

– javasolja dr. Fehér Gabriella.