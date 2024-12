Az első magyar sztárok születése: a Táncdalfesztivál története

Egy ország kedvencei

Az első fesztiválon a döntőbe jutott tizenkét dalból rögtön két győztest is hirdettek: az egyik a Nem leszek a játékszered volt Kovács Kati előadásában, a másik pedig a Más ez a szerelem című dal, amit Toldy Mária énekelt. Utóbbi énekesnő egyébként a következő évben is bezsebelt egy első helyezést, akkor megosztva Zalatnay Cinivel, aki a Nem várok holnapiggal azonnal berobbant a köztudatba.

A fesztivál hatéves pályafutása alatt olyan előadókat ismerhetett meg a közönség, mint az Illés-együttes, Mary Zsuzsi, Aradszky László, Szécsi Pál, Máté Péter, Harangozó Teri, Koncz Zsuzsa, Komár László.

Emellett végre azok az énekesek is „arcot” kaptak, akiket addig csak a rádióban hallhatott a közönség. Nagy sikert aratott például Koós János, Vámosi János, Záray Márta és Korda György.

Csak visszafogottan

Az első fesztiválon egyébként az énekesek még nagyon konszolidáltan, mikrofonállvány előtt, egy helyben topogva adták elő a dinamikusabb dalokat is, és a korabeli felvételek alapján a közönség ugyanilyen visszafogottan szórakozott. Két év múlva a fellépők már a kezükbe vehették a mikrofonokat, és néhány tánclépés is be-becsúszott, sőt, az énekesnők szoknyahossza is egyre rövidült.

Aztán 1972 után öt év kihagyás következett, később pedig, ha nem is évente, de alkalmanként azért visszatért a Táncdalfesztivál. Az utolsó ilyen jellegű versenyt 1994-ben rendezték meg.