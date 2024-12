Sírva mondta el Szabó Zsófi: falakat bontott le maga körül

Szabó Zsófi és Suti András valamint WhisperTon és Tóth Katica lettek a Dancing with the Stars két legjobb párosa, végül utóbbiak vihették el a trófeát. Zsófi még a szavazás lezárása előtt beszélt arról, mit adott neki a műsor.

Szabó Zsófi elmondta, mi mindent adott neki a tánc

Forrás: Szabó Zsófi

Szabó Zsófi elérzékenyült a színfalak mögött

„Az, hogy itt lehetek a döntőben, egyfajta kiteljesedés, nekem ez a 8 hét nagyon sokat adott. Amikor megérkeztem a Dancingbe, olyan Szabó Zsófi voltam, aki igazából képtelen bármire is, mert én belül nagyon üres voltam ott. Ez a tánc elképesztő hatással van rám, hirtelen kezdtem kinyílni és magam is meglepődtem azon, hogy mit ad a tánc. Én ebben a műsorban falakat bontottam le maga körül, beletettem a korom, a tudásom, az anyaságom, a szakításaim, a fájdalmaim, a veszteségeim, a karrierem, az engem ért támadások. Ez a műsor összefoglalta mindazt, ami én vagyok. Lehet, hogy a való életben soha nem lesz rá lehetőséged, hogy megélj ilyeneket igaziból... Lehet soha nem lesz olyan szerelmed, akivel rumbázhasz (...) Én ebben a műsorban ezt megkaptam és nagyon hálás vagyok. Most látják igazán az emberek, hogy ki vagyok én” - mondta el sírva Szabó Zsófi, aki Andrei Mangra - aki üzent Zsófinak a döntő előtt - verekedéses balhéja miatt Suti Andrással folytatta a műsort, akit a megmentőjének nevezett. Zsófi és András végül a második helyen végeztek, a Dancing with the Stars ötödik évadát WhisperTon és Tóth Katica nyerték.