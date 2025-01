Az űrhajózás történetének egyik legsúlyosabb katasztrófája: 7 fővel a fedélzetén robbant fel az űrsikló

Azon a végzetes napon szokatlanul alacsony volt a hőmérséklet, jégcsapok lógtak a kilövő-állomásról.

Forrás: Getty Images

Mi történt azon a végzetes napon?

1986 január 28-án szokatlanul hideg volt a floridai Cape Canaveralon: a hőmérséklet fagypont alatt volt, jégcsapok meredeztek az indítóállomásról. Emiatt pár órával tovább halasztották a kilövést, de a jégrétegtől így sem tudták teljes egészében megszabadítani a kilövő állomást. A mérnökök mindent megmozgattak, hogy tovább halaszthassák a kilövést, ám a NASA vezetői ragaszkodtak az eredeti időponthoz, nem akarták tovább halasztani a küldetést.

A mérnökök visszaemlékezései szerint már előre tudták, hogy robbanás fog bekövetkezni, Kasszandra-jóslatuk pedig beigazolódott.

Startolás után a legénység teljes extázisban volt, elhitték, el akarták hinni, hogy minden rendben van, de az öröm nem tartott sokáig. Alig két perccel később furcsa füst örvénylett a hajtóműből, pár másodpercre rá pedig bekövetkezett a Challenger-katasztrófa. Először a másodpilóta érzékelte, hogy gond van, de érdemben senki nem tehetett semmit, pár másodperc múlva jött az elkerülhetetlen.

Az űrsikló katasztrófa az egész világot megrázta - Képünkön a legénység hozzátartozóinak reakciója látható.

Forrás: Getty Images

A katasztrófa utóélete

Televíziónézők milliói követték élőben a világtörténelem egyik legmegrázóbb űrsikló katasztrófáját. Szakértők szerint a személyzet még élhetett a robbanás után, csak a tengerbe való becsapódáskor keletkezett nyomáskülönbség hatására érte őket utol a halál.

Mai napig nem tisztázott, kik felelősek a Challenger-katasztrófáért, több tényező bizarr összjátéka kellett a bekövetkeztéhez.

A katasztrófa után pár évig nem küldtek űrsiklót az űrbe, csak 1988-ban indult újra a program. Az akkori elnök, Ronald Reagan beszédet intézett a néphez a katasztrófa után, ő maga is részt vett az áldozatok temetésén. A mérnököket, aki az űrsikló fejlesztéséért voltak felelősek, életük végéig mardosta a bűntudat, noha mindent megtettek a katasztrófa elkerüléséért. A Challenger-katasztrófa filmipart is megihlette, több mű is megörökítette a tragédiát.