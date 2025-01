Liam Payne halála: letartóztattak egy embert, emberöléssel vádolnak többeket

Öt ember ellen emeltek vádat Liam Payne halála ügyében, közülük most az egyiket, a CasaSur Hotel korábbi pincérét, Braian Nahuel Paizt letartóztatták. Azzal vádolják, ő szerzett drogot a tragédia előtti napokban az énekesnek.

Liam Payne és Paiz együtt drogoztak és ittak

Forrás: Northfoto

Liam Payne dílerének tartják Paizt

Liam Payne, a One Direction egykori tagja tragikus körülmények között hunyt el 2023. október 16-án Argentínában. A halálát követő nyomozás során öt ember ellen nyomoznak, egy volt szállodai alkalmazottat, Braian Nahuel Paizt az otthona előtt vettek őrizetbe pénteken. Az információt a vádlott ügyvédje, Fernando Madeo Facente a People magazinnak megerősítette. Paiz korábban pincérként dolgozott a CasaSur Palermo Hotelben, ahol Payne a halála előtt megszállt. Az ügyészség szerint az alkalmazott a halálos balesetet megelőzően kábítószert adott az énekesnek, amivel közvetetten hozzájárult a tragédiához. Paiz tagadja, hogy bármiféle bűncselekményt elkövetett volna, de azt elismerte, hogy alkoholt fogyasztott és drogokat használt Payne társaságában. „Azt állítják, hogy tiszta volt, amikor megérkezett a szállodába, de ez nem igaz. Már drog hatása alatt állt, és nem is evett” – mondta Paiz egy argentin hírcsatornának adott interjújában és arról is beszélt, nem ő vitt drogot a zenésznek.

Paiz szerint Payne nem volt agresszív

Paiz arról számolt be, hogy október 13-án találkozott másodszor Payne-nel, együtt mulatták át az éjszakát: drogoztak és ittak. „Nagyon kedves volt, egyáltalán nem viselkedett agresszíven” – állítja Paiz.

A toxikológiai jelentések szerint Payne szervezetében a boncolás során többféle kábítószert, köztük „rózsaszín kokaint” találtak. A szállodai szobájában készült képek tanúsága szerint a helyiség romokban hevert, alkoholos üvegek, drognyomok és egy szappandoboz voltak szétszórva, amelyet állítólag kábítószer szállítására használtak.

Többek is rács mögé juthatnak

Paiz mellett még négy négy embert megneveztek, akiknek közük lehet Payne halálához, köztük Ezequiel Pereyrát, egy másik szállodai dolgozót, valamint a CasaSur Palermo Hotel vezetőségéből többeket, akik ellen emberölés miatt indult eljárás. A rendőrség vizsgálja, hogy a szálloda menedzsmentje és más alkalmazottak milyen mértékben lehettek felelősek a tragédiáért.