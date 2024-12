Vallott az argentin pincér: ezt az ajándékot kapta Liam Payne-től a halála előtt

Egyre több információ derül ki a One Direction egykori énekese utolsó napjairól. Most a dílerséggel vádolt argentin pincér is megszólalt, bevallotta, ő és Liam Payne együtt ittak és drogoztak.

Egy argentin pincér, Braian Nahuel Paiz, akit azzal gyanúsítanak, hogy Liam „dílere” volt, elismerte, hogy kétszer is találkozott a sztárral a szállodában, mielőtt október 16-án a végzetes zuhanásban elhunyt, és azt is bevallotta, hogy drogozott vele. Ahhoz azonban ragaszkodik, hogy soha nem látta el Liamet kábítószerrel, semmi köze a halálához és pénzt sem fogadott el tőle. Azt is elmondta, hogy visszautasította a felajánlott Rolex órát, de egy másik ajándékot mégis elfogadott – egy rajzot, amit Liam Payne készített róla. Liam Payne lerajzolta a vele együtt drogozó pincért

Forrás: Getty Images Liam Payne két éjszakát töltött az argentin pincérrel Braian Nahuel Paiz a TMZ által készített, Liam Payne: Ki a hibás? című dokumentumfilmben vallott a történtekről. Paiz azt állítja, hogy a tragédia előtt két éjszakát is eltöltött az énekessel: whiskyt és kokaint fogyasztottak. A pincért kábítószer-birtoklással és -kereskedelemmel vádolják, de ő határozottan tagadja ezt, és azt is, hogy bármi köze lett volna Liam Payne halálához és hangsúlyozta, hogy nem ő szállított drogot az énekesnek. „Azt mondják, hogy drogdíler vagyok, de ez nem igaz. Nem én adtam neki kábítószert” – mondta Paiz. Paiz egyetlen ajándékot fogadott el Liamtől A pincér arról beszélt, hogy Liam felajánlotta neki a drága Rolex óráját, de ő visszautasította. „Semmit nem fogadtam el, csak egy rajzot, amit Liam készített rólam. Ez az arcom egy részét ábrázolta: a szememet, az orromat, a számat” – mesélte Paiz és hozzátette, a rajz különleges emlék marad számára. „Ő rajzolt, én is rajzolok” – tette hozzá, utalva arra, hogy ő maga is művészeti tanulmányokat folytat. Egy titkos Instagram-fókon keresztül kommunikáltak Paiz további részleteket is elárult a kapcsolatuk kezdetéről. Elmondta, hogy Liam egy titkos Instagram-fókon keresztül kommunikált vele. „Liam az első alkalommal a munkahelyemen találkozott velem. Elérhetőségeket cseréltünk, majd aznap este találkoztunk is” - elevenítette fel a történteket. Liam Payne a barátja szerint teljesen jól volt A dokumentumfilmben megszólalt Roger Nores is, aki szintén azt állítja, semmi köze a zenész halálához. „Nagyon jó barátja voltam Liamnek, és vele voltam azon a napon, amikor elhunyt. Jó hangulatban volt, viccelődött a hotel vendégeivel, akik közül sokan egy esküvőre érkeztek. Semmi jele nem volt annak, hogy bármi baj lenne vele” - nyilatkozta Nores, aki arról is beszámolt, hogy a végzetes napon körülbelül délután négy körül hagyta magára Liamet. Hozzátette, nem érzi magát hibásnak, a tragédiában, ugyanis Liam teljesen jól volt. A pszichiátere megtagadta a kezelését Úgy tudni, Liam Payne-t nem sokkal halála előtt figyelmeztette a pszichiátere, hogy az életmódja életveszélyes. Az orvosa megtagadta a sztártól a további kezeléseket és e-mailben tájékoztatta Roger Norest, hogy nem tudja kezelni Payne-t. A feljegyzésben, amelyet alig néhány héttel Liam halála előtt küldött, kijelentette, hogy az alkohol és az antidepresszánsok keverése végzetes következményekkel járhat.