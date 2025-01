Nem kímélte a Los Angeles-i tűz Leighton Meester és Adam Brody 6,5 millió dolláros otthonát sem

A Gossip Girl sztárja, Leighton Meester és férje, Adam Brody Los Angeles-i otthona is a pusztító Pacific Palisades futótűz martalékává vált. A 6,5 millió dollár értékű ház teljesen megsemmisült.

Leighton Meester és Adam Brody otthona is a Los Angeles-i tűz martaléka lett

Forrás: Getty Images

Leighton Meester és Adam Brody otthona porig égett

Újabb kegyetlen erdőtűz tört ki a Hollywood Hillsben. A Los Angeles-i tűzoltóság azonnali evakuálási parancsot adott ki, figyelmeztetve a lakókat a közelgő veszélyre, sok A-listás sztár otthona megsemmisült. Leighton Meester és Adam Brody 2019-ben vásárolt hatalmas háromemeletes villája, amelynek öt hálószobája, hat fürdőszobája volt és lélegzetelállító óceáni kilátással büszkélkedett, már csak emlék: a villáról készült fotók sokkolóak. Bár a családnak sikerült biztonságosan elhagynia az otthonát, a veszteség mértéke szívszorító.

A sztárpár még nem nyilatkozott

Leighton Meester és Adam Brody még nem nyilatkozott a tragédiával kapcsolatban. Utolsó nyilvános megjelenésük a Golden Globe díjátadón volt, ahol Brody jelölést kapott a Nobody Wants This című filmben nyújtott alakításáért.

