Sokkoló tragédia! Hollywoodi színésznő vesztette életét a Los Angeles-i tűzben

A Los Angeles-i tűz újabb tragédiát okozott: Dalyce Curry hollywoodi színésznő életét vesztette a házában. A 95 éves asszony maradványait altadenai otthonában találták meg, amit teljesen elpusztított az Eaton-tűz.

A Los Angeles-i tűz álodozata lett Dalyce Curry

Forrás: Getty Images

A Los Angeles-i tűz végzett a 95 éves színésznővel

Dalyce Curry sokáig kórházban volt, onnan vitte haza a minap unokája, Kelley altadenai otthonába. A Los Angeles-i tűz miatt ház és a környék több ingatlana teljesen leégett, a család reménykedett, hogy Dalyce él, de a halottkém vasárnap megerősítette meg, hogy a maradványok egyike Curryé. „Fáj a lelkünk, összetört a szívünk” – nyilatkozta Kelley, és hozzátette, Dalyce imádta Altadenát és annak közösségét. Unokája arról is beszélt, hogy a színésznő életkedve 95 évesen is töretlen volt, sőt, azt tervezte, férjhez megy és a századik születésnapját is izgatottan várta. Loree Beamer-Wilkinson, Dalyce másik unokája, megható szavakkal emlékezett nagymamájára: „Szerette az életet, és nagyon aktív volt még 95 évesen is. Gyönyörű volt, vigyázott magára, és mindig büszke volt arra, hogy ki is ő. Olyan kiváltságosnak érzem magam, hogy ismerhettem ezt a csodálatos embert”

Hollywood actress killed in LA wildfires in devastating tragedy https://t.co/aIzgTbLt4R — Sundydee (@Sundydee34) January 13, 2025

Emlékezetes karriert futott be

Dalyce Curry – akit családja szeretetteljesen „D mamának” nevezett – hosszú és emlékezetes karriert futott be Hollywoodban. Olyan klasszikus filmekben szerepelt, mint The Blues Brothers, The Ten Commandments, és Lady Sings the Blues.

