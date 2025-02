Ezeknek a növényeknek még az érintése is veszélyes! Komoly problémákat okozhatnak

Akik már átéltek veszélyes növény által okozott viszkető, piros és nem ritkán váladékozó kiütéseket, legközelebb biztosan jobban figyelnek majd, hogy elkerüljék őket. De nem csak a mérges szömörce az egyetlen olyan növény, amely a kertedben vagy a természetben megbújhat. A bőr érzékenységétől függően több olyan ártalmatlannak tűnő növény is létezik, amely irritációt, kiütést vagy akár súlyosabb reakciókat válthat ki.

A sokak által kedvelt mikulásvirág veszélyes növény, a háziállatokat is érdemes tőle távol tartani.

Veszélyes növények, amiket jobb, ha elkerülsz

Egyes növények leveleinek vagy szárának felületén lévő irritáló anyagok okozhatnak bőrkiütést és más reakciókat, másoknál a növény felülete önmagában nem problémás, de a szár eltörésekor kiszivárgó nedv gondot okozhat. Néhány növény csak egyes embereknél vált ki allergiás reakciót, és vannak olyanok, amelyek allergiás reakcióját csak napfény aktiválja az érzékeny bőrűeknél.

Bármi legyen is a reakció oka, érdemes óvatosnak lenni, hogy elkerüld a bőrirritációt, a szemproblémákat és az egyéb kellemetlen tüneteket.

Íme 5 gyakori növény, amelyeket jobb, ha nem érintesz meg.

1. Mérges tölgy

Mérges tölgy egyike azoknak a veszélyes növényeknek, amelynek akár allergiás reakciót, bőrirritációt is kiválthatnak

Az a szabály, hogy "Három levelű, hagyd békén!", nemcsak a mérges szömörcére vonatkozik. A közeli rokona, a mérges tölgy, kerekebb, karéjos levelekkel rendelkezik (hasonlóan a tölgyfalevelekhez), amelyek hármasával vagy ötösével helyezkedhetnek el. A növény minden részén – leveleken, száron, gyökereken és virágokon – található egy urushiol nevű olaj, amely rendkívül allergén, és ha érintkezésbe kerül a bőrrel, már egy percen belül képes kötődni a bőr felszínéhez. Akár viszketést, bőrpírt és duzzanatot is okozhat. Az olaj könnyen rátapadhat a ruházatra és a szerszámokra is, ezért érdemes minden kerti felszerelést alaposan megtisztítani, ha gyanítod, hogy kapcsolatba kerültél vele. A mérges szömörce szintén ebbe a növénycsaládba tartozik, bár annak hegyes-ovális levelei általában hét vagy tizenhárom levélből álló csoportokban nőnek.

2. Csalán

A csalánt a túrázok és természetjárók jól ismerik, akit már egyszer 'megcsípett', az tudja, milyen kellemetlen .

Forrás: Shutterstock/anmbph

A csalán több mint két tucat kémiai anyagot tartalmaz, amelyek bőrrel érintkezve gyulladást, viszketést, égő érzést és hólyagokat okozhatnak – ezek akár 12 órán át is tarthatnak. Ez a gyógynövény akár 180 centiméter magasra is megnőhet, hegyes, fogazott levelekkel rendelkezik, és apró szőrszálakkal van borítva. Ezek a szőrszálak tűként viszik be a méreganyagokat annak, aki megérinti.