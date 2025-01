Penész a lakásban: ezekkel a növényekkel elűzheted

Télen a fűtés, a ruhák lakáson belüli szárítása és a ritkább szellőztetés mind hozzájárulnak a levegő páratartalmának növekedéséhez az otthonunkban. Ez könnyen a pára lecsapódásához és a fekete penész kialakulásához vezethet. Ismerd meg, hogy melyek azok a szobanövények, amelyek segíthetnek a penész elleni harcban és csökkenthetik a túlzott páratartalmat otthonunkban.

Az anyósnyelv az egyik olyan szobanövény, ami hatékony az otthoni penész ellen.

Forrás: Shutterstock/Kostikova Natalia

5 szobanövény, ami hatékony az otthoni penész ellen

Szobanövények, amelyek segíthetnek csökkenteni a levegő páratartalmát.

1. Anyósnyelv

Az anyósnyelv rendkívül könnyen gondozható szobanövény, így tökéletes választás azok számára is, akiknek nehezen megy a növények gondozása.

Vastag levelei szivacsként nyelik el a lakásban felhalmozódott felesleges nedvességet, és más káros anyagokat, így otthonunk levegőjét is tisztítja. Ismert a szárazságtűrő képességéről, elegendő csak 2-8 hetente öntözni, télen pedig még ennél is kevesebb vízre van szüksége, mivel ilyenkor nem növekszik aktívan. Nem igényel sok napfényt, így tökéletes választás sötét, potenciálisan nedves folyosókhoz vagy szobákhoz. Ha azonban gyenge fényű helyre helyezed a növényt, készülj fel rá, hogy lassabban fog nőni, és kevesebb levele lesz.

2. Vitorlavirág

A vitorlavirág is remek a penész ellen. Általában a párás esőerdők talaján nő, de a fürdőszobánkban is jól fogja érezni magát, ráadásul könnyedén felszívja a penészspórákat is. Ne feledd, hogy tartsd távol a kíváncsi háziállataidtól, mert levelei mérgezőek. A vitorlavirág nemcsak szemet gyönyörködtető virágaival dobja fel a szobát, levelei is kiválóan képesek eltávolítani a nedvességet a levegőből. Nyáron félárnyékban érzik jól magukat, télen pedig erős fényben fejlődnek jól, a minimális hőmérséklet igényük pedig 13°C.

3. Szobapáfrány

A páfrány ideális növény a fürdőszobába, mivel jól érzi magát a magas páratartalmú, penészesedésre hajlamos helyeken.

De ha sokat sütsz és főzöl akkor a konyhában sem árt elhelyezned egyet. Ez az erdőben élő növény segít enyhíteni a fürdés utáni párás légkört. A páfrány természetes módon felszívja a levegő páratartalmát, ezzel egyensúlyban tartva a beltéri páratartalom szintjét. Ráadásul a páfrány gondozása is egyszerű, hiszen minden, amire szüksége van a túléléshez, az közvetett napfény és rendszeres öntözés.

4. Borostyán

A borostyán hatékony segítség lehet a penész megszüntetésében és a levegőben található szennyeződések kiszűrésében. Bár a ház bármely részén elhelyezhető, a legjobb hatást a párás helyiségekben, például a konyhában vagy a fürdőszobában fejti ki. Itt nemcsak a levegőben lévő penészt csökkentheti, hanem más kellemetlen szennyeződéseket is képes eltávolítani, hozzájárulva az egészségesebb levegőhöz. Világos, közvetett fényben kell nevelni. Szereti a vizet, így ha sokáig szeretnénk gyönyörködni benne, akkor ajánlott rendszeresen öntözni. Ha nem kap elegendő vizet, a levelei barna színűek lesznek és lehullanak, csökkentve a növény képességét a nedvesség felszívására. Ha háziállatunk van otthon, akkor nem szabad megengednünk, hogy a leveleit megrágcsálják, megegyék, ugyanis azok mérgezőek.

Ha a konyhád és a fürdőszobád szűkös, és nincs ablakpárkányod vagy polcod, a borostyán elhelyezhető egy függő kosárban is, amely a mennyezetről is lelógatható.

