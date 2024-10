Mikulásvirág: 5 dolog, amit tenned kell, hogy sokáig szép maradjon

A mikulásvirág (botanikai nevén Euphorbia pulcherrima) az egyik legkedveltebb karácsonyi szobanövény. A karácsonyi csillagként is ismert mikulásvirág Mexikóból származik, és évente több milliónyi példány talál gazdára az ünnepek alatt. A mikulásvirág november közepétől januárig virágzik, és a karácsonyfa mellett az ünnepi dekorációk egyik legszebb darabja. A mikulásvirágot sokan kissé nehezen gondozható növényként ismerik, de ha betartasz néhány szabályt, a növényed szépen fejlődik majd karácsony alatt és azon túl is.

A mikulásvirág klasszikus színe a piros, azonban számtalan más színárnyalatban is kapható.

Forrás: Shutterstock/Theresa Lauria

A legelterjedtebb mikulásvirág színe piros

A hagyományos piros színű mikulásvirág levelei évszázadok óta díszítik az otthonokat az ünnepi időszakban. Azonban az elmúlt néhány évtizedben a mikulásvirág-specialisták keményen dolgoztak azon, hogy több mint 150 különböző fajtát hozzanak létre, köztük gyönyörű rózsaszín, narancssárga, krémszínű, fehér és tarka változatokat. A piros mikulásvirág a legkelendőbb, ezt követik a fehér és krémszínű fajták. Ezt a két szín közöttiek és pettyezett változatok, valamint a rózsaszín mikulásvirágok követik.

A mikulásvirág nagy, színes pikkelyeit gyakran tévesztik össze a virág szirmaival, pedig ezek a levelei. A virágok valójában a levélpikkelyek közepén található apró, sárga bogyószerű képződmények, amelyeket cyathia-nak neveznek.

5 aranyszabály a mikulásvirág helyes gondozásához

1. Mikulásvirág vásárlása

Soha ne vásárolj mikulásvirágot olyan automata ajtók mellől, amelyek 30 másodpercenként kinyílnak. Miért? Mert a virágot károsíthatja a huzat és a télen azért nem ritka 12 Celsius-fok alatti hőmérséklet. Bár kezdetben ennek nem láthatóak a jelei, ám mire hazaérsz vele a boltból, akár pár órán belül is levélhullást okozhat.

Egy egészséges mikulásvirág levelei ép pikkelyekkel rendelkeznek. Ha a színes pikkelyek között található apró sárga rügyek – az igazi virágok – még zártak, akkor biztos lehetsz benne, hogy a növény minősége jó.

Vásárlás előtt ellenőrizd a földet. Az nem lehet se túl nedves, se teljesen száraz. Bármelyiket is tapasztalod, az azt jelzi, hogy valószínűleg nem kapta meg a megfelelő gondozást, így nem fog sokáig élni a kezeid között. Végül, miután kiválasztottad és megvásároltad a mikulásvirágot, mindenképpen csomagold be papírba az utazásra, hogy megvédd az utazás során is felléphető huzattól és hűvös hőmérséklettől. A mikulásvirág érzékeny növény, így ez a kis extra óvintézkedés megvédheti a láthatatlan károsodástól, ami néhány nap múlva levélhulláshoz vezethet.