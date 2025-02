Hatalmas öröm a nyugdíjasoknak: akár 3 millió forintot is kaphatnak

A 25 év alatti gyermeket nevelők mellett most már a nyugdíjasokra is kibővítette a kormány a vidéki otthonfelújítási programot, így két év alatt 90 milliárd forintot kapnak a vidéki nyugdíjasok.

A nyugdíjasok otthonfelújítását segíti az új támogatás.

Forrás: Shutterstock

Órási bejelentés a nyugdíjasok számára

Milliók üthetik a markukat

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán osztotta meg a hírt, miszerint 3 millió forintos vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatás kapnak a kistelepülésen élő nyugdíjasok.

A támogatás összege újdonság, illetve eddig csak a 25 év alatti gyermeket nevelők voltak jogosultak erre a lehetőségre, innentől pedig az öregségi nyugdíjban vagy korhatár előtti ellátásban részesülők számára is elérhető.

Fontos, hogy kizárólag az 5000 fő alatti településeken élő idősek juthatnak hozzá a vissza nem térítendő összeghez.

Nagy tervek

A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a programot két év után is folytatódik majd, sőt, a támogatás összegének emelése is tervben van.