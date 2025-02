Hogyan lett legendás a főiskolai tavaszi szünet? Minden egy medencével kezdődött

Európai egyetemeken is népszerű a tavaszi szünet, de ez össze sem hasonlítható az amerikai főiskolákon létező kultuszával. Sokan főleg amerikai filmekben találkozhattak ezzel a tradícióval, ami igen érdekes kulturális jelenség. Utánajártunk a kultusz kialakulásának!

A főiskolai tavaszi szünet Amerikában hatalmas kultusznak örvend.

Forrás: Shutterstock

A kezdetek az ókorig vezetnek

Ha az amerikai főiskolákon kialakult tavaszi szünet kultuszának eredetét keressük, bizony egészen az ókorig visszakövethetjük a szálakat, amikor a bor és mámor istenét ünnepelték.

Az ókori görögök tavasszal tartották Dionüszosz ünnepét, ahol az emberek bort ittak, táncoltak, énekeltek, és virágokkal díszítették magukat.

A tavaszi szünet eredetileg Dionüszosz-ünnepéhez kötődött

Forrás: RVB-05885 (Photo by Collection Roger-Viollet / Roger-Viollet via AFP)

A kereszténység eljövetelével Krisztus kereszthalálának ünnepén is tartottak szünetet a munkálatokban, ám ekkor még nem volt általános a hosszú szünidő, mivel a húsvét egybeesett a tavaszi földi munkálatokkal.

A legendás főiskolai szünet kezdetei Amerikában

Egy nagy ugrással az 1930-as évek Amerikájában találjuk magunkat, amikor Fort Lauderdale városában olimpiai méretű úszómedence épült. Valószínűleg az építtetők sem gondolták, mekkora kulturális hatása lesz a medencének, ugyanis az amerikai főiskolai úszók felfigyeltek a medence remek adottságaira.

Elsőként a Colgate Főiskolai úszócsapat utazott Floridába a tavaszi szünet idején edzőtáborba, amivel lavinát indítottak el.

A floridai Fort Lauderdale volt egykor a tavaszi szüneti bulik mekkája.

Forrás: Shutterstock

Csakhamar más egyetemek úszói is jöttek, de a „sima” diákokra sem kellett sokat várni. 1960 körül már olyan nagy számban érkeztek a diákok, hogy a helyi vállalkozások kihasználták a tömeget, és olyan akciókat indítottak, mint például korlátlan fogyasztású sör 1,50 dollárért. A város így vált a következő években a tavaszi szünetben bulizni vágyó diákok Mekkájává.

Hollywood szerepe a tavaszi szünet kultusszá emelkedésében

Az Egyesült Államok legkapósabb kulturális exportcikke kétségtelenül a hollywoodi film, így nem meglepő, hogy egy mozi emelte a tavaszi szünetet a popkultúra panteonjába. Az 1960-as Ahol a fiúk vannak c. film négy lány fejlődéstörténetét követi nyomon, akik Fort Lauderdale-be látogatnak a tavaszi szünetben

A film hatására 20 000-ről 50 000-re ugrott a Floridába látogató diákok száma húsvéti szünet idején.

1985-ben már több, mint 370 000 diák utazott Fort Lauderdale-be a tavaszi szünetben, egy idő után a floridai Panama City, a texasi South Padre-sziget, valamint a mexikói Cancún is a bulizó amerikai diákok kedvelt célpontja lett. Az MTV 1986-tól közvetítette a tavaszi szünetet Spring Break c. műsorával, ami katalizátorként hatott népszerűségére. A jelenség lassan az európai egyetemekre is átterjedt.