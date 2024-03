Mindfulness a gyerekeknél: nekik is meg kell tanítani a tudatos jelenlétet

Már messze vagyunk a karácsonytól, de hol van még a vakáció! A tavaszi szünet néhány napját is alig vártuk már. Mi, felnőttek is fáradtak vagyunk a hosszúra nyúlt téltől, a korai kelésektől, és úgy egyáltalán a hétköznapok nyűgjeitől. Hogy ne lennének akkor fáradtak a gyerekeink, kicsik és nagyok, kortól és intézménytől függetlenül egyaránt! A tavaszi fáradtság elűzésének egyik fontos eszköze, persze a friss levegő és a vitaminkúrák mellett, ha egy kicsit lelassulunk és magunkra is odafigyelünk. Például megpróbálunk kicsit az itt és mostban létezni és erre ösztönözni a család minden tagját, beleértve a gyerekeket is. Mi is az a mindfulness? Egy olyan pszichológiai állapot és gyakorlat, amelyben figyelemmel kísérjük és elfogadjuk a jelen pillanatot, anélkül, hogy ítéletet alkotnánk vagy beleavatkoznánk.

Az egyik legjobb dolog, amit adhatunk gyerekeinknek, hogy megtanítjuk őket a nehéz érzéseik azonnali észlelésére és kezelésére