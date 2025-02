Ősi szabályt szegett meg Vilmos herceg és Katalin hercegné a családi nyaralásuk során: vajon mit szól ehhez Károly Király?

Vilmos herceg és Katalin hercegné télen is élvezik a napsütést, csak nem Nagy-Britanniában, hanem a karibi Mustique magánszigetén, ahova három gyermekükkel, György herceggel, Sarolta hercegnével és Lajos herceggel utaztak.

Vilmos herceg és Katalin hercegné szabályt szegett

Forrás: AFP

Amellett, hogy a rajongókat meglepték a BAFTA-gála kihagyásával, a királyi család 2025-ben második családi nyaralásukkal a királyi protokollt is megszegték.

Vilmos herceg és Katalin hercegné a második nyaralással okozott fejtörést Károly királynak

Vilmos és Katalin a British Airways járatával Londonból Saint Luciára utaztak, majd egy magánjárattal Mustique-ra. De vajon kaptak-e engedélyt Károly királytól? Hogy mi ezzel a probléma? Hogy a királyi örökösöknek tilos ugyanazon a gépen utaznia, mint a csalás többi tagjának, mert ha balesetet szenvednek, a trónörökös így nincs velük.

A múltban Károly királynak meg kellett kérdeznie néhai édesanyját, II. Erzsébet királynőt, mielőtt fiával, Vilmos herceggel együtt utazott – ez a szabály valószínűleg érvényben marad most is, amikor Károly uralkodó. Hogy megkérdezték-e, nem tudni, de az biztos, hogy máskor is utazott már együtt a család, a néhai II. Erzsébet királynő engedélyével.