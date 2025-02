Fehér ecet

A fehér ecet néhány baktériumot elpusztít, de nem mindet, így ez a módszer nem biztos, hogy a leghatékonyabb.

Permetezd be a frissen öblített WC-kefét hígítatlan fehér ecettel, majd hagyd a levegőn megszáradni. Majd permetezd be a tartó belső és külső felületét is hígítatlan fehér ecettel és utána töröld át mikroszálas kendővel vagy papírtörlővel.