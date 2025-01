Ezért menj el mindig időben pisilni: nagy baj is lehet a vizelet visszatartásából

A vizelet visszatartása, vagyis a pangó vizelet táptalaja lehet a bakteriális fertőzéseknek, ami miatt könnyen hólyaghurut is kialakulhat. A vizelési inger tehát nem véletlenül jön! Egy felnőtt ember átlagosan naponta négy-nyolc alkalommal keresi fel a mellékhelyiséget, ez persze függ a bevitt folyadék mennyiségétől is. Az egészséges szervezet hólyagűrtartalma nagyjából fél liter, azaz körülbelül ennyi folyadékot tud eltárolni a húgyhólyagunk azelőtt, hogy jelzést küldene az agynak a vizelési ingert előidéző jelért. Normál esetben ha megtelik a hólyagunk, magunk dönthetjük el, hogy meddig tartjuk vissza a vizeletet, amíg beugrunk a legközelebbi mosdóba. Sokan azonban órákig is képesek visszatartani a vizeletüket, akár a munkájuk, akár egy jó mozifilm miatt, ami nagyon rossz ötlet. Mutatjuk miért!

Vizelet visszatartás: ezeket a dolgokat okozhatja a testeddel

A vizelet visszatartás kockázatai: ezért ne ülj rajta túl sokáig

Szabad utat adhatunk a káros baktériumoknak

Táplálkozás közben a szervezetünkben salakanyagok képződnek, amelyek a vérbe kerülnek. Ezek az anyagcsere-termékek szervezetünk számára mérgezőek, ki kell ürülniük, nehogy életveszélyes állapotot idézzenek elő. A túl gyakori vizelési inger is utalhat valamilyen betegségre - általában felfázásra - de természetesen ez esetben sem megoldás, ha visszatartjuk a vizeletünket. A pangó vizelet ugyanis táptalaja lehet a bakteriális fertőzéseknek, ami miatt könnyen hólyaghurut is kialakulhat. A betegség jóval nagyobb arányban érinti a nőket, mivel a férfiak hosszabb és kanyargósabb húgycsövével szemben a női húgycső rövid (2,5-4 cm) és egyenes, így a baktériumok szinte akadálytalanul, hamar el tudnak jutni a hólyagba.

A tartogatással árthatunk a veséinknek

Alapvetően nem történik nagy baj, ha időnként hosszabb-rövidebb ideig visszatartjuk a vizeletünket, de egészségünk érdekében jobban járunk, ha úgy érezzük, tele van a hólyagunk, nem halogatjuk a mellékhelyiségre menetelt. A túl sokáig a hólyagban tartogatott pangó vizelet megnöveli a vesékre nehezedő nyomást, sebezhetővé teszi a fertőzésekkel szemben, sőt, rosszabb esetben visszaszivároghat a vesékig, amely így vesekárosodáshoz is vezethet. Különösen veszélyes ez akkor, ha valamilyen veseproblémában is szenvedünk.