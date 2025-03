Denise Richards sokkoló vallomása: 13 éves lánya véletlenül felfedezte erotikus fotóit

Azt már korábban is lehetett tudni, hogy Sami Sheeen egy erotikus platformon keresi a kenyerét. Most azonban az is kiderült, hogy csatlakozott az oldalhoz édesanyja, Denise Richards is, ami egy kisebb kalamajkát okozott a családban.

Denise Richards színésznő megdöbbentő részleteket osztott meg családja új realityműsorában, a Denise Richards & Her Wild Thingsben. Az 54 éves színésznő elárulta, hogy 13 éves lánya, Eloise véletlenül rábukkant néhány OnlyFans-fotójára az iPad-jén. Denise Richards lebukott

Forrás: Getty Images Denise Richards kamaszlánya olyat látott, amit nem kellett volna Denise Richards elmondta, hogy Eloise, akit 2011-ben fogadott örökbe, egyre magabiztosabban kezeli a technológiát, amely végül kellemetlen helyzetbe hozta. „Eloise nagyon ért a telefonhoz és a számítógéphez. Így aztán volt egy kis iPad-bakink” – mesélte a háromgyermekes anya. „Nem tudtam, hogy néhány OnlyFans-képemet szinkronizáltam az iPadjével, szóval...” – folytatta. A legtöbb tinédzser talán zavarba jönne egy ilyen felfedezéstől, Eloise azonban meglepően reagált. „Egyszerűen csak nevetett” – állítja Richards. Havonta közel 2 millió dollárt keresett Denise Richards 2022-ben csatlakozott az OnlyFans platformhoz, alig néhány héttel azután, hogy idősebb lánya, Sami Sheen betöltötte 18. életévét és regisztrált az oldalon. Egy korábbi forrás szerint a színésznő ezzel a lépésével havonta közel 2 millió dolláros bevételre tett szert. Richards az epizódban elmondta, hogy döntését az motiválta, hogy visszaszerezze az irányítást saját teste felett. Lánya, Sami viszont még ennél is nagyobb sikert aratott, egy forrás szerint eddig 3 millió dollárt keresett a platformon. „Sami képei rendkívül népszerűek, és már most multimilliomos” – nyilatkozta a DailyMailnek egy közeli ismerősük. Sami Sheen rengeteget keres a platformon

Forrás: Sami Sheen/Instagram Sami ideges lett anyja húzásától Idősebb lánya, Sami Sheen egyébként nem fogadta kitörő örömmel anyja csatlakozását a platformhoz. „Miután regisztráltam, ideges lett. Azt hittem, azt fogja mondani: 'Köszönöm, anya, hogy ilyen támogató vagy'. De helyette azt mondta: 'Elvetted az előfizetőimet'” – idézte fel Richards. Egy múlt heti interjújában Sami elmondta: „Bárcsak várt volna egy kicsit, mert nem sokkal azután kezdte, mint én.” Később azonban anya és lánya együttműködési lehetőséget is fontolgattak, amely vegyes fogadtatásra talált a közönség részéről. „Ez baromira hátborzongató, furcsa, nem helyes”– írta egykövetőjük a készülő közös projekt kapcsán. Richards az The Viall Files podcastban tisztázta a helyzetet: „Nem dolgoztam együtt a lányommal, egyetlen kép készült rólunk, ami a közösségi médiában is megjelent.”