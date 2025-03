Valóban lehet depressziós a vagina? Ezt mondják az orvosok

Igaz a szóbeszéd, az érzékeny részünk hangulata is a kedvétől függően változhat. Egészen a boldogtól a depressziósig, minden előfordulhat. Aki netán nem emlékezne, a Szex és New York Charlotte-ja ellátogatott a nőgyógyászhoz gombás fertőzés gyanújával, ám a tünetek mégsem ezt a betegséget igazolták. Depressziós vagina: az orvos szerint ez volt Charlotte problémája, így csak antidepresszánst írt fel neki. Ezen a részen egy kicsit minden nő megrökönyödött - de valóban létezik ilyesmi.

A depressziós vagina egyre több nőt érint.

Forrás: Shutterstock

Depressziós vagina: így ismerheted fel

A depressziós vagina túl kevés figyelmet és törődést kap. Egy olyan kórképről beszélünk, amivel sok nő küzd, és amit nem szívesen tár fel még az orvosa előtt sem.

A „depressziós vagina” orvosi neve vulvodynia. Az állapot jellemzője a hüvelybemenet, vagy az egész szeméremtest állandó, vagy visszatérő fájdalma. A fájdalom jellege csípő, szúró érzet, amely mögött nem áll sem orvosi vizsgálattal, sem laboratóriumi kontrollal kimutatható ok.

A vulvodynia diagnózisa úgy születik meg, hogy a nőgyógyász kizár minden lehetséges más kórokot, fertőzést, bőrbetegséget, allergiát, és ha semmilyen kimutatható elváltozást nem talál, akkor mondja ki a vulvodynia szót.

A háttérben a genetikai hajlamtól kezdve meghúzódhat akár táplálkozási ok is, de leginkább az idegrendszer kóros működése, érzékenyebb ingerfelvevő sejtek, vagy felszaporodó fájdalomérzékelő idegsejtek okozzák, esetleg az agy „rosszul kapcsol”, és fájdalomként azonosítja a tapintási ingert. Erre a kérdésre jelenleg még sajnos nincs válasz.

Mi segítheti a gyógyulást?

Pontosan nem tudni, mitől alakulhat ki vulvodynia, még maguk az orvosok is csak találgatnak. És amíg nem tudják, hogy pontosan mi okozza, addig ugye nincs gyógyszer, tehát a fájdalom nem szüntethető meg gyorsan. Esetleg az antidepresszánsok segíthetnek, mint ahogy azt Charlotte nőgyógyásza is ajánlotta, de így is hónapokig eltarthat a gyógyulás. De akkor mi lehet a megoldás?

A szex!

Ugyanis a szex serkenti a kollagén- és elasztintermelődést a hüvelyben, amitől ruganyosabb lesz, plusz a vérkeringésre is jó hatással van. Innen a depressziós elnevezés is, hiszen akkor jön elő leggyakrabban, ha „magányos” valaki.