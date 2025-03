Bennfentesek robbantották a bombát: az USA titkos UFO-programot működtet!

Egy nemrégiben kijött dokumentumfilmben súlyos vádak kerültek elő: olyan fedőakcióról számoltak be amerikai katonák, melyekkel földönkívüliek létezését igyekeztek palástolni. Vajon mennyire kell komolyan venni a filmben elhangzottakat?

Vajon miért titkolták a földönkívüliek létezését? Egy dokumentumfilm lerántja a leplet!

Forrás: Getty Images

UFo-észlelések az Egyesült Államokban

Statisztikai adatok alapján az Amerikai Egyesült Államokban a legmagasabb az UFO-észlelések aránya. Ez annak fényében, hogy ott költenek a legtöbbet fegyverkezésre, így sok katonai kísérletet végeznek, talán nem meglepő, de még ennek tudatában is jelentős a szám.

Az UFO-hívők váltig állítják, hogy űrlények igenis léteznek, csak a kormány titokban tartja a dolgot.

Nekik szól a „The Age of Disclosure” c. dokumentumfilm, ami abban különbözik a korábbi hasonló művektől, hogy nem lelkes laikusok, hanem 34 veterán szerepel benne, akik korábban a hírszerzés és hadsereg kötelékeiben dolgoztak. Állításuk szerint közvetlen tudomásuk van földönkívüliek létezéséről idegen technológiákról, és egy összetett titkosítási kampányt lepleznek le.

Magas rangú tisztek leleplezik a földönkívülieket

A dokumentumfilm „főszereplője” Luis Elizondo, leszerelt tiszt a hírszerzéstől, de ezen felül Mark Rubio külügyminiszter, valamint Kirsten Gillibrand demokrata szenátor, valamint a hadsereg UFO munkacsoportjának vezetője, korábbi NASA-adminisztrátor is feltűnik a filmben. A résztvevők mindkét politikai oldalt képviselték, mondandójuk mégis egy irányba mutat.

Egyöntetűen azt állítják a szereplők, hogy űrlények valóban léteznek, idegen technológiájukkal már régóta a földön vannak.

A résztvevők nemcsak a film kamerája, hanem a Kongresszus előtt, eskü alatt is állították, hogy bizonyítékuk van egy titkos UFO-kereső program, és hogy a hadsereg idegen űrhajókat vett birtokba. Ezen felül még olyan híres felvételek is megjelennek a filmben, mint a Tic-tac észlelés, mely nagy nyilvánosságot is kapott.

Tudtad? Az Egyesült Államok hadserege Kanadával karöltve repülő csészealjakat fejlesztett az 1950-es években, Arvocar néven.

Miért titkolja az amerikai kormány a földönkívüli lények létezését?

Bennfentesek szerint azért őrzi hét lakat alatt az űrlényeket az Egyesült Államok, mert óriási fegyverkezési versenyben van más hatalmakkal. Az első ország, mely feltárja a földönkívüli civilizációk technológiájának titkait, évekre globális hatalommá válik.