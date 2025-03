Újabb fordulat Gene Hackmanék ügyében: akár bíróságra is mehetnek a színész gyerekei

Ahogy megírtuk, Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa tragikus körülmények között vesztették életüket új-mexikói otthonukban. Holttestüket részben lebomlott és mumifikálódott állapotban találták meg idén februárban, ami számos kérdést vetett fel a haláluk körülményeivel kapcsolatban. A hatóságok azóta több részletet is feltártak: a rendelkezésre álló információk szerint Betsy Arakawa korábban hunyt el, mint Gene Hackman. A halálesetek pontos időpontjait és körülményeit továbbra is vizsgálják, eközben a család nem tudja, hova temessék a színészt és feleségét.

Még nincs meg Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa

Forrás: Northfoto

Gene Hackman és Betsy Arakawa temetése körül sok a bizonytalanság

Gene Hackman gyermekei, Christopher, Elizabeth és Leslie jelenleg is egyeztetnek apjuk végakaratának részleteiről, azonban a temetési helyszínről a döntés egyre nehezebbé válik. A családtagok Kaliforniában élnek, míg Gene Hackman és felesége Új-Mexikóban töltötték életük utolsó éveit, így nem egyértelmű, hogy hol kellene végső nyughelyet találni számukra. "Ha gyermekei azt akarják, hogy apjuk földi maradványait Kaliforniában temessék el, és Hackman nem hagyott maga után jogilag kötelező érvényű temetési vagy hamvasztási utasításokat, a következő lépés az állami törvények, a családtagok viszonya és a szervezés kombinációjától függ" - nyilatkozta Laura Cowan ügyvéd a DailyMailnek. Hozzátette azt is, hogy amennyiben nincs írásos rendelkezés, és a gyermekek nem értenek egyet, az ügyet akár bírósági útra is terelhetik.