Ne hagyd az utolsó pillanatra! Így készülj fel a húsvétra, kapkodás nélkül!

Már egy hónap sincs húsvétig, így egyre sürgetőbb az előkészületek megtervezése. A gondosan összeállított ünnepi menü, a nagytakarítás, a bevásárlás és a dekoráció mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az ünnepvárás ne kapkodásba torkolljon, hanem valóban örömteli legyen. Érdemes előre megtervezni, hogy mikor milyen teendőkkel foglalkozzunk. Ezért elkészítettük a tökéletes húsvéti ütemtervet!

Akár már a tojásokat is előkészítheted húsvétra.

Forrás: Getty Images

Közel egy hónappal húsvét előtt – Tervezés és bevásárlás

Az ünnepi készülődés alapja a megfelelő tervezés. Először is, gondold át, milyen húsvéti menü kerül majd az asztalra! Hagyományos ételek, mint a sonka, tojás, kalács és hidegtál, vagy valami új és különleges? Ha az ételek listája megvan, készíts bevásárlólistát is, így elkerülheted a felesleges rohangálást a tömegnyomorban.

Tipp: ha el akarod kerülni a tömeget, a nem romlandó ételeket és a dekorációkat már most érdemes beszerezni!

Két-három héttel az ünnep előtt – Nagytakarítás és dekoráció

A húsvét előtti nagytakarítás a legtöbb háztartásban szinte kötelező program. Ilyenkor nemcsak port törlünk és porszívózunk, hanem érdemes nagyobb rendrakásba is belefogni. Egy friss, tiszta otthon sokkal kellemesebb ünnepi hangulatot teremt.

Ne feledd, a dekorációra is időt kell szánni: egy kis kreativitással, a színes tojások, friss tavaszi virágok és egy mutatós asztalterítő is csodákat tehet. Ha gyerekek is vannak a családban, a tojásfestés remek családi program lehet.

Tipp: a húsvéti dekoráció ne legyen túl bonyolult – néhány apróság is elegendő ahhoz, hogy megidézze az ünnepi hangulatot!

Egy héttel húsvét előtt – Főzés és sütés előkészítése

Most jött el az ideje annak, hogy átgondold a főzési menetrendet! A sütemények már előre elkészíthetők, például a kalácsot vagy pogácsát akár fagyasztva is tárolhatod. Viszont a sonkafőzés külön figyelmet igényel. Jobb frissen elkészíteni.

Tipp: a húsvéti főzési menetrend segít, hogy minden időben elkészüljön, így nem az utolsó pillanatban kell kapkodnod! Rengeted időt spórolhatsz, ha a süteményt vagy a salátákat csak a hűtőből kell elővenned.

Néhány nappal az ünnep előtt – Csokitojás vásárlás és vendégvárás előkészítése

A csokitojások és apró húsvéti ajándékok beszerzését semmiképpen ne hagyd az utolsó pillanatra, mert ilyenkor a boltok polcai gyorsan kiürülnek! Ha vendégeket is vársz, a hidegtálakat és egyéb előkészíthető ételeket már előre elkészítheted, hogy az ünnepi reggel és a családi ebéd valóban nyugodtan teljen.

Tipp: a gyors húsvéti reggeli ötletek megmenthetnek a kapkodástól, ha hirtelen beeső vendégeket kell megvendégelned!

Húsvét előtti nap – Az utolsó simítások

Már minden készen áll? Akkor már csak az apróságok maradtak! Terítsd meg szépen az ünnepi asztalt, tálald a süteményeket, és ellenőrizd a húsvéti ajándékokat. Ha szeretnél valami igazán különlegeset, próbáld ki a házi tojáslikőr receptet – garantáltan a vendégek kedvence lesz és nem mellesleg te is ellazulsz tőle!