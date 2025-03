Felkészülhetünk az özönvízre: egyhavi eső zúdul az országra, itt lesz a legrosszabb a helyzet

Már hétfőn és kedden is jelentős csapadékzóna borította be Magyarország keleti felét, és az időjárási modellek szerint a következő napokban sem számíthatunk tartós száraz időre. Friss elemzések azt mutatják, hogy továbbra is mozgalmas időjárásra készülhetünk, hasonló frontok jönnek.

Időjárás: felkészülhetünk az özönvízre, egyhavi eső zúdul az országra

Forrás: Shutterstock

A meteorológiai szolgálat szerint továbbra is déli, délnyugati áramlással érkeznek a csapadékot adó frontok Magyarország fölé. Csütörtöktől péntekig újabb nagyobb mennyiségű esőre lehet számítani. Az előrejelzések szerint összességében a hét során Magyarország jelentős részén 30-35 milliméter körüli csapadék hullhat, ami nagyjából megfelel az ilyenkor szokásos havi átlagmennyiségnek, vagy helyenként akár meg is haladhatja azt. A hétvége felé közeledve lehűlés is várható, és hétfőtől markáns északias légmozgással hűvösebb idő érkezhet térségünkbe.

Időjárás: hét végére megérkezik a hideg is

„Péntekig még enyhe marad az idő, a hétvégére viszont jelentős hőmérséklet-csökkenésre kell számítani, hétfőtől pedig már északias légáramlás hozhat szárazabb, hűvösebb levegőt” – olvasható az előrejelzésében, amihez tértképeket is csatoltak, ezeken jól látszik, hol várható a legtöbb csapadék.