Jennifer Lopez végre új életet kezdhet: fotókon a 18 millió dolláros, új otthona

Két hónappal azután, hogy hivatalosan is elvált Ben Afflecktől, Jennifer Lopez új fejezetet nyitott életében: február 19-én megvásárolta új otthonát a kaliforniai Hidden Hillsben. A 17,5 millió dolláros birtok több mint 8600 négyzetméteren terül el.

Jennifer Lopez új otthona

Forrás: Realtor

Jennifer Lopez luxusotthona: privát mozi, masszázsszoba és öt istálló

Az öt hálószobás, nyolc fürdőszobás ingatlanhoz egy vendégház, egy különálló medenceház, valamint egy istállókkal felszerelt pajta is tartozik, amely saját lovardával és fogatolóteremmel egészül ki. A főépület mesterlakosztálya két gardróbbal, bárral, hatalmas erkéllyel és luxusfürdővel rendelkezik, ahol gőzkabin és óriási fürdőkád is található. A vendégházban külön kandallós nappali, hálószoba és konyhai rész is helyet kapott.

Az ingatlan kialakításánál fontos volt a diszkréció: teljesen automatizált okosotthon-rendszerrel szerelték fel, amely a zenelejátszástól kezdve a biztonsági kamerákig minden funkciót központilag kezel.

„A kivételes konyhától a tágas mozi- és masszázsteremig minden részlet kifinomultságot sugároz” – írta az ingatlant kínáló közvetítő a közösségi médiában.

A birtokot két hónappal azután vásárolta meg Jennifer Lopez, hogy 2025 januárjában véglegesítették válását Ben Afflecktől, de már jóval előtte elkezdte a ház keresését. Az ingatlanról készült további fotókat itt nézheted meg.