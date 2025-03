Szinte minden kertben ott van ez a virág, pedig mérgező - Vigyázz, kis mennyiség is végzetes lehet

Az állatokra és az emberekre, de még a többi növényre is mérgező az egyik közkedvelt tavaszi virág.

Sokan nem tudják, hogy a nárcisz mérgező.

Forrás: Shutterstock

Vigyázz, ez a mérgező virág megbetegíthet

Szép, de veszélyes

A legtöbb virágoskertben megtalálható a nárcisz, ami vidám színével feldobja a szürke hétköznapokat, ráadásul gondozni is meglehetősen könnyű.

Kevesen tudják azonban, hogy milyen veszélyeket rejt, ugyanis súlyosan mérgező: tartalmazza a likorin nevű alkaloidot, ami egy toxikus vegyi anyag, ami sejtpusztító hatású.

A nárcisz így védekezik a fertőzések és növényevők ellen és éppen emiatt az emberekre is különösen veszélyes, mivel fogyasztása súlyos egészségügyi károkat eredményezhet. Mivel a virág hagymája összekeverhető a vöröshagymáéval, érdemes elzárva tartani, a gyerekek elől pedig virágzó állapotában is tanácsos elpakolni. A háziállatok közelébe sem érdemes ültetni őket: akár 15 gramm nárciszhagyma elfogyasztása is végzetes lehet a számukra.

Mik a mérgezés tünetei?

Ha mégis megtörtént a baj, a következő tüneteket tapasztalhatod:

hányinger

hányás

szédülés

álmosság

izzadás

hasmenés

A legtöbb esetben a panaszok egy órán belül elmúlnak, viszont ha jelentős mennyiséget fogyasztottál a hagymából, érdemes orvoshoz fordulni, mert akár átmeneti bénulást és eszméletvesztést is okozhat. Érdemes akkor is kesztyűt viselni, ha szeretnél levágni pár szálat a vázádba, ugyanis a virág nedve is mérgező, ezért bőrirritációt, viszketést, vagy kiütést okozhat.