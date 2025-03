Ezen a titkos szigeten végeztetnek tiltott DNS-módosításokat a szupergazdagok: ezért fizetnek

Kalózkincsek mellett a Karib-tenger térségében újabban az örök fiatalság forrására is rá lehet lelni. A szupergazdagok számára legalábbis. Ugyanis a milliárdosok szigete csillagászati összegekért kínál kísérleti génkezelést a fiatalodni vágyóknak.

A milliárdosok szigete nem engedélyezett génkezeléseknek ad otthont, amik lassítják az öregedést.

Forrás: Shutterstock

Miket rejt a Karib-tenger?

Amikor az embernek annyi pénze van, hogy meg sem tudja számolni, még az örök fiatalság sem tűnik elérhetetlennek. A Honduras partjaitól nem messze lévő Roatán-szigeten van egy Prospera nevű charterváros, ahol tiltott orvosi kezeléseket végeznek szupergazdagokon.

A projektet a Minicircle biotechnikai startupvállalat vezeti, szolgáltatásuk pedig a génterápia.

Az ötletgazda, Bryan Johson önmagán kísérletezte ki az eljárást, amit az esetleges kockázatok miatt nem engedélyezett az amerikai egészségügyi hatóság, elmondása szerint a teste lassabban öregszik, a folyamat sebessége 0,64-re csökkent. A vezető azonban meggyőződéssel hisz termékében, ami a follisztatin génterápia.

Bryan Johnson, az ötletgazda önmagán kísérletezte ki a follisztatin génkezelést.

Forrás: Profimedia

Mi a génterápia?

Az eljárás során olyan DNS-molekulákat injekcióznak az emberbe, ami elősegíti a szervezet regenerációját. Follisztatin egy olyan fehérje, mely segít szabályozni az anyagcserét, illetve az izomnövekedést és -fejlődést, a csontok egészségét, valamint a reproduktív rendszert.

A follisztatin génterápia állatkísérletek során már bizonyította hatékonyságát: 32,5 %-kal hosszabbította meg az egerek életét.

Klinikai tesztek azonban még csak az első fázisban tartanak, így hosszú idő lesz, míg az Egyesül Államokban is elérhető lesz a kezelés. Ezért tették át a kezeléseket Honduras melletti milliárdosok szigetére, ahol lazább az egészségügyi szabályozás. A szolgáltatásért átszámítva 9 156 500 Ft-nyi összeget kell kipengetni a fiatalodni vágyóknak, a kezelés hatása pedig 1-2 évig tart.

Milliárdosok szigete: Mekka a gyógyturizmusnak, pokol a helyieknek

A kezelések miatt felvirágzott a szigeten az egészségturizmus.

Forrás: Shutterstock

Noha a cég nagyon ígéretesnek tartja a génsebészeti eljárást, az orvostudomány továbbra is az őssejt-beültetést tartja a leghatékonyabb módszernek. Utóbbi szintén a Minicircle szolgáltatásai közé tartozik, ahogy noninvazív plasztikai beavatkozások is. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a kezelés az elrákosodás veszélyével járhat, a cég egyelőre önkénteseket toboroz.

A kockázatok ellenére özönlenek a pénzesek a milliárdosok szigetére gyógykezelései miatt, ahol számos fejlesztés van.

Ugyanakkor a helyi lakosság kevésbé lelkes a Roatán-szigetre tóduló gazdagok miatt, mivel ők nem részesülnek annak anyagi előnyeiből. Elzárt, privát helyek a szigeten található chartervárosok, saját szabályrendszerrel, ahova nem ér el a hatóságok keze, kiszorítva a helyieket saját életterükből.