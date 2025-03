Ne feledd! Itt az óraátállítás: hajnalban kezdődik a nyári időszámítás

Március 30-án, vasárnap hajnalban kell majd előreállítani az órákat 2-ről 3 órára, ezzel kezdetét veszi a nyári időszámítás. A téli időszámítás és a nyári közötti váltás, azaz az óraátállítás mindannyiunk bioritmusát megzavarja, de néhány nap alatt megszokjuk.

Március 30-án elkezdődik a nyári időszámítás: éjjel 2-kor óraátállítás

Forrás: Shutterstock.

Óraátállítás 2025: itt a nyári időszámítás

Évek óta beszélnek arról, hogy az óraátállítást eltörölnék, de ez mindmáig nem történt meg: így marad az óraátállítás. Így március 30-án hajnali 2-kor egy órával előre kell állítani az órákat. Hogy miért nem döntöttek még az eltörlésről, annak az az oka, hogy a tagországok között nincs egyetértés abban, melyik időszámítást kellene megtartani véglegesen: a télit vagy a nyárit. A döntéshez meghozatalához elegendő lenne a tagállamok többségének szavazata, de a tanács még ilyen formában sem tudott közös álláspontra jutni. A jelenlegi rendszer tehát marad, ami azt jelenti, hogy évente kétszer – március és október utolsó vasárnapján – továbbra is sor kerül az óraátállításra.

Gulyás Gergely korábban úgy nyilatkozott, hogy Magyarország a nyári időszámítás megtartását támogatná. Az Európai Unió három időzónán húzódik keresztül: Írország és Portugália a nyugat-európaiban, Magyarország és tizenhat másik tagállam a közép-európaiban, míg a balti államok, Bulgária, Ciprus és Románia a kelet-európaiban helyezkednek el.

Így hat rád az óraátállítás

A belső biológiai óránk szervezetünk természetes időmérője, melynek érzékeny működébe beavatkozik az óraátállítás. A melatonin és a kortizol hormonok termelődése, szoros összhangban van cirkadián ritmusunkkal. Ha ez meginog a közérzetünk is romlik: nagyobb az esélye az immunrendszerünk gyengülésének és még a depressziónak is. A helyzetünket most a frontok sem könnyítik meg. Ám az óraátállításnak pozitív hatásai is vannak: az egyik legfontosabb, hogy tovább van világos, így több időt lehet a szabadban tölteni, de azt is vizsgálták, hogy óraátállításkor csökken a bűncselekmények száma.