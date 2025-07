Megdöbbentő információ látott napvilátot Matthew Perry tragikus haláláról - Videó

A tragédia kapcsán eddig 5 embert vádoltak meg, ezek közül pedig négyen ismerték el a bűnösségüket. Most azonban újabb információ derült ki Matthew Perry halála ügyében.

Újabb információ derült ki Matthew Perry haláláról

Matthew Perry halála miatt újabb orvost csukhatnak le

A legfrissebb hírek alapján most egy újabb orvos, dr. Salvador Plasencia is bűnösnek vallotta magát. Ő volt az az ember, aki a vád szerint ketaminnal látta el a Jóbarátok sztárját. A bírósági dokumentumok alapján Plasencia húsz fiola ketamint, valamint ketaminos tablettákat és fecskendőket adott át Kenneth Iwamasának, a színész személyi asszisztensének. A vád szerint Plasencia jogosulatlanul írta fel a színésznek. A dokumentumok arra is kitérnek, hogy Plasencia több alkalommal személyesen jelent meg Perry házánál, hogy beadja neki a ketamint, sőt, egyszer még egy nyilvános parkolóban is találkoztak hasonló céllal. Az orvost akár negyven év börtönre is ítélhetik a négyrendbeli ketaminterjesztés miatt, ha minden vádpontban bűnösnek találják a december 3-i ítélethirdetésen.

Matthew Perry a depressziója kezelésére kezdett el ketamint szedni, de egy idő után egyre nagyobb adagokat kért, az orvosok pedig mit sem törődtek az egyre elhatalmasodó függőségével.