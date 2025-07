Láttad már Vilmos herceget melltartóban? Érdekes képek láttak napvilágot a királyi családról

A mesterséges intelligencia teljesen leuralta a digitális teret. A közösségi médiában látható reklámok, fotók, de már a mémek is az AI segítségével készülnek el. Így elkerülhetetlen volt, hogy a rosszindulatú trollok is használatba vegyék az MI képességeit : fake videók, AI-generált fotók lepték el a netet, és sokszor lájkokért és megosztásokért hírességeket is kifiguráznak a digitális csalók. Így járt a királyi család több tagja is, köztük Vilmos herceg és Katalin hercegné, akiről egy AI-képeket készítő Facebook-oldal közölt fake fotókat. A képek között voltak olyanok is, ahol Vilmos hercegre varázsoltak melltartót.

Vilmos herceget és családját figurázta ki egy fake képeket gyártó Facebook-oldal

Te láttad már Vilmos herceg családját bikiniben?

A Crown Life nevű Facebook-oldal kizárólag azzal tett szert 10 ezres követőtáborra, hogy hamis képeket gyártanak a királyi család tagjairól. Van itt minden, megváltoztatott II. Erzsébet-fotó, manipulált Harry herceges szerelmes pillanat, és fürdőruhás fotók Katalinékról. Ha jobban belegondol az ember, akkor nagyon ritka az, hogy a királyi család tagjai fehérneműben, vagy fürdőruhában legyenek láthatóak, az AI-képekkel dolgozó oldal pedig erre a kíváncsiságra építi a tartalmait. A mesterséges intelligencia azonban még nem tökéletes, így pedig könnyen észrevehetjük a hibákat a képen. Itt például azt, hogy Vilmos hercegre is került egy bikinifelső az alsó képen:

Érdekesség még a képekkel kapcsolatban, hogy Katalin hercegnéről 2013-ban, vagyis 12 évvel ezelőtt készült utoljára fürdőruhás kép. Azóta egyáltalán nem publikáltak ilyen képeket az újságok, pedig a korábbi években minden nyáron sikerült lencsevégre kapni a hercegnét, amint egy-egy hajós kiránduláson fürdőruhára vetkőzik. Ezáltal nem csodálkozunk, hogy létezik több ezer ember, aki ilyen AI-generált képekkel elégíti ki a kíváncsiságát - számolt be róla a DressLikeAduchess.

Harryről és Meghan Markle-ről is készült fake fotó, ez talán élethűbbre is sikerült, mint Vilmosék családja, de attól még ezen is látszik, hogy a mesterséges intelligencia műve: