Mi a teendőnk?

Alapvetően semmi, a digitális eszközeink - és leginkább ma már ezeket használjuk - maguktól átállnak és amikor felkeltél, már a nyári időszámítás szerinti időt mutatják.

A gyerekeket és a háziállatokat is megviseli

A kisgyerekek elaltatása egy órával korábban nem könnyű, de ahogy mi, úgy ők is hamar alkalmazkodnak. Az időeltolás okozta változások a kedvenceinkre is hatással van, ugyanis az ő napirendjük szorosan kötődik az emberi időbeosztáshoz. A hirtelen változás stresszt okozhat náluk, ami hat a viselkedésükre, a táplálkozásukra és az alvásukra is.