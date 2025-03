Így nevelj palántát: egy bolti árából száz növényed is lehet

A saját palántanevelés nemcsak gazdaságos, hanem lehetőséget ad arra is, hogy pontosan olyan fajtákat termesszünk, amilyeneket szeretnénk. Egy csomag vetőmag ára gyakran megegyezik egy-két kész palánta árával, miközben egy csomag magból akár több tucat, sőt, száz palántát is nevelhetünk. Ha kísérletezni szeretnénk, akkor akár egy szelet paradicsomból is nevelhetünk palántát. Ezáltal nemcsak pénzt takaríthatunk meg, hanem biztosak lehetünk a növények fajtájában és minőségében is.

Palánta nevelése házilag

Palánta házilag: ezért érdemes sajátot nevelni

Költséghatékonyság: egy csomag vetőmag ára töredéke a kész palántákénak, és sokkal több növényt nevelhetünk belőle.

Fajtakontroll: biztosak lehetünk benne, hogy a kívánt fajtát ültetjük, elkerülve a nem várt meglepetéseket.

Egészséges növények: a saját nevelésű palánták esetében ellenőrizhetjük a termesztési körülményeket, így egészségesebb növényeket ültethetünk ki.

A boltban vett zöldségek magjai is alkalmasak palánta nevelésére. Egy karika paradicsomból akár 50 palánta is fejlődhet, egy paprika akár 100 magot is tartalmazhat, így rengeteg palántád lehet fillérekből.

A palántanevelés lépései

1. Szükséges eszközök beszerzése:

Vetőmagok: válasszunk megbízható forrásból származó, jó minőségű magokat.

Ültetőedények: használhatunk speciális palántázó tálcákat, de újrahasznosíthatunk tejfölös vagy joghurtos poharakat is. Fontos, hogy az edények alján legyenek vízelvezető lyukak.

Palántaföld: laza szerkezetű, tápanyagban gazdag, steril földkeveréket válasszunk.

Jelölőtáblák és filctoll: a fajták és vetés dátumának megjelöléséhez.

2. Magvetés:

Edények előkészítése: töltsük meg az ültetőedényeket palántafölddel, és enyhén nedvesítsük meg.

Magok elvetése: a magokat a csomagoláson feltüntetett mélységbe vessük el. Általános szabály, hogy a mag az átmérőjének kétszeres mélységbe kerüljön.

Fedés és öntözés: finoman takarjuk be a magokat földdel, majd permetezzük meg vízzel, ügyelve arra, hogy ne mossuk ki a magokat.

3. Csíráztatás:

Hőmérséklet: a magok csírázásához általában 20-25°C szükséges.

Páratartalom: fedjük le az edényeket átlátszó fóliával vagy üveglappal a megfelelő páratartalom biztosítása érdekében. Naponta szellőztessünk a penészedés elkerülése végett.

4. Palánták nevelése:

Fény biztosítása: a csírázás után helyezzük a palántákat világos helyre, például ablakpárkányra. A megnyúlás elkerülése érdekében forgassuk az edényeket naponta.

Öntözés: tartsuk a talajt egyenletesen nedvesen, de kerüljük a túlöntözést.

5. Tűzdelés (pikírozás):

Időzítés: amikor a palántákon megjelenik az első pár lomblevél, ideje szétültetni őket.

Módszer: óvatosan emeljük ki a palántákat, ügyelve a gyökerek épségére, és ültessük át őket nagyobb edényekbe vagy külön cserepekbe.

6. Edzés és kiültetés:

Edzés: a kiültetés előtt egy héttel kezdjük el szoktatni a palántákat a kinti körülményekhez. Nappalra tegyük ki őket védett, félárnyékos helyre, éjszakára pedig vigyük vissza őket.

Kiültetés: a fagyveszély elmúltával, általában május közepén, ültessük ki a palántákat a kertbe.