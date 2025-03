Gusztustalan: mit tehetünk a rózsaszín penész ellen?

A penészesedés komoly probléma lehet az otthonokban, de nem minden penész egyforma. A rózsaszín penész (valójában nem is penész, hanem baktérium) egy gyakori jelenség, amely leginkább a fürdőszobákban, zuhanyzókban, WC-kben és konyhai mosogatók környékén fordul elő. Nemcsak esztétikai gondot jelent, hanem egészségügyi kockázatokat is hordozhat. De mi is pontosan a rózsaszín penész, és hogyan védekezhetünk ellene?

Rózsaszín penész

Forrás: Shutterstock

Mi az a rózsaszín penész?

A rózsaszín penész elnevezés félrevezető, mert valójában nem penészgombáról, hanem egy baktériumról van szó. A leggyakoribb kórokozó, amely ezt a rózsaszínes vagy narancssárgás lerakódást okozza, a Serratia marcescens nevű baktérium. Ez a baktérium különösen kedveli a nedves, párás környezetet és a szappanmaradványokat, amelyek táplálékként szolgálnak számára. Gyakran a fürdőkád, zuhanyzó csempéi, a mosdókagyló, WC-csésze és a szappantartók környékén jelenik meg.

Mennyire veszélyes a rózsaszín penész?

A Serratia marcescens normál körülmények között nem jelent komoly veszélyt az egészséges emberek számára, de bizonyos esetekben problémát okozhat:

Légúti fertőzések – Belélegezve vagy érintkezés útján enyhe légúti irritációt okozhat.

Húgyúti fertőzések – Gyenge immunrendszerű embereknél megnövekedhet a fertőzés kockázata.

Sebfertőzések – Ha a baktérium nyílt sebbe kerül, lassíthatja a gyógyulást.

Kontaktlencse-használók veszélyeztetettek – A baktérium könnyen szaporodik a kontaktlencsetartókban, és kötőhártya-gyulladást okozhat.

Bár a rózsaszín penész nem olyan veszélyes, mint egyes penészgombák, érdemes minél hamarabb eltávolítani, hogy elkerüljük az esetleges egészségügyi problémákat.

Így távolítsd el a rózsaszín penészt

A rózsaszín penész eltávolítása egyszerűbb, mint a valódi penészgombáké, de rendszeres takarítást igényel.

1. Ecet és szódabikarbóna

Az egyik legtermészetesebb módszer a baktérium eltávolítására az ecet és szódabikarbóna kombinációja.

Szórjunk szódabikarbónát a fertőzött területre.

Permetezzünk rá ecetet, és hagyjuk hatni 10-15 percig.

Dörzsöljük át egy szivaccsal vagy kefével, majd öblítsük le forró vízzel.

2. Fertőtlenítő hatású tisztítószerek

Használhatunk hipót (nátrium-hipoklorit), amely elpusztítja a baktériumokat.

Keverjünk össze 1:4 arányban hipót és vizet, majd egy szivacs vagy szórófejes flakon segítségével vigyük fel a fertőzött területre.

Hagyjuk állni 10-15 percig, majd alaposan mossuk le.

3. Hidrogén-peroxid