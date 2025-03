Ez történik az agyaddal, ha teherbe esel – A tudósok is megdöbbentek!

Sok kismama szembesül azzal az érzéssel, hogy a terhesség során valami megváltozik a gondolkodásában, memóriájában vagy egyszerűen abban, ahogyan a világot látja. Egy nemrégiben publikált tanulmány bebizonyíthatja, hogy ez nem csupán érzéki csalódás. A kutatás szerint az agy valóban átalakul a várandósság alatt. A Kaliforniai Egyetem tudósai egy első gyerekét váró 38 éves kismamát vizsgáltak: 26 MRI-felvételt készítettek az agyáról a terhesség során és utána két évig. Az eredmények elképesztőek voltak. Nemcsak az derült ki, hogy az agy fizikailag is megváltozik, hanem, hogy ez a változás fontos szerepet játszik az anyaságra való felkészülésben is. De mit is jelent ez pontosan, és hogyan érinti a mindennapi életet?

Az agy átalakulása a terhesség alatt

A kutatók szerint az agy szürkeállománya jelentős változásokon megy keresztül a terhesség során, már a kilencedik héttől kezdve. A szürkeállomány, amely a mozgás, az emlékezet és az érzelmek irányításáért felel, csökken, miközben a fehérállomány megnő. Ez az átalakulás egyfajta "finomhangolásként" is felfogható, amely segít a szociális és érzelmi feldolgozásban. A kutatás szerint néhány változás még két évvel a szülés után is kimutatható. A fehérállomány növekedése azonban csak átmeneti, míg a szürkeállomány csökkenése tartósabb lehet. Ez összhangban áll a korábbi kutatásokkal is, amelyek kimutatták, hogy a terhesség során az agy térfogata is csökkenhet.

Miért jó ez az anyáknak?

A kutatás vezetői szerint ezek a változások segíthetnek az anyáknak abban, hogy jobban alkalmazkodjanak az újszülött gondozásával járó kihívásokhoz. Dr. Sanam Hafeez, PsyD neuropszichológus szerint ezek a változások nem romlást, hanem alkalmazkodást jelentenek: „Az agy úgy alakul át, hogy az édesanya jobban rá tudjon hangolódni a babájára, és hatékonyabban kezelje az anyasággal járó stresszt és a kognitív terhelést.”- magyarázza a szakember.

A kutatók szerint az agyi változások támogatják a szociális és érzelmi készségek fejlődését, ami segít a kötődés kialakításában, az empátia növekedésében és az újszülött gondozásában.

A „kismamaagy” jelensége: valóság vagy tévhit?

Sokan panaszkodnak arra, hogy terhesség alatt vagy utána feledékenyebbek, kevésbé összeszedettek. Vajon a sokat emlegetett „kismamaagy”, vagy valami más áll a háttérben? A kutatások szerint a terhesség és a szülés utáni időszakban az agy kognitív funkciói, például a memória és a figyelem átmenetileg módosulhatnak. Dr. Amy Reichelt, PhD neurológus szerint ezek a változások nem ártalmasak, csupán az anyaságra való természetes felkészülést szolgálják:

Az anyák agya finomhangolódik, hogy hatékonyabban tudjon reagálni a csecsemő szükségleteire.

Az agy egyes régiói, például a hippokampusz és az amigdala, jelentős átalakuláson mennek keresztül, hogy támogassák az anyai viselkedést. Ezek a változások azonban nem okoznak tartós memóriaromlást. A szakértők szerint a szórakozottság inkább a hormonális változásokkal, az alváshiánnyal és az anyai felelősségekkel járó stresszel magyarázható.