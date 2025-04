Ferenc pápa Magyarországon: ilyen lakosztályt kapott Budapesten a szentatya

Ahogyan arról a Life.hu is beszámolt húsvéthétfő reggelén meghalt Ferenc pápa. Az egyházfő rengeteget utazott, Magyarország pedig különleges helyet foglalt el a szívében. Ferenc pápa 2023 április végén látogatott hazánkba, az pedig nem kis fejtörést okozott, hogy a köztudottan puritán egyházfőt hol szállásolják el. Előbb egy liftet szerettek volna készíteni a könnyebb közlekedése érdekében, de a rövid határidő miatt az Apostoli Nunciatúra földszinti kis szobáját építették át a számára.

Ferenc pápa híres volt szerénységéről

Forrás: AFP

Török Dávid – a Kossuth- és Ybl-díjas neves építész, Török Ferenc fia – beszélt a részletekről.

Török Dávid Forrás: Lakáskultúra/Mészáros Erika

„Édesapám, Török Ferenc Balázs Mihállyal közösen tervezte az Apostoli Nunciatúra rekonstrukcióját még II. János Pál pápa látogatása előtt" - mondta el az építészmérnök. Elárulta azt is, néhány hónappal Ferenc pápa magyarországi látogatásnak bejelentése előtt a nunciatúráról újra megkeresték Balázs Mihályt, hogy egy liftet kellene tervezni az épületbe, aki Török Ferenc fiát, Dávidot vitte magával a helyszínbejárásra.

Ferenc pápa Budapesten: egy gardróbot alakítottak át neki

Bár elkészültek a tervek és gyártót is sikerült találniuk, a projektet a Vatikán mégsem hagyta jóvá, mert nagyon szorosnak tartották a határidőt, tehát úgy határoztak, Michael Wallace Banach nuncius B-terve szerint Ferenc pápa mégsem az emeleten kap szobát, hanem a földszinten, így nem lesz szükség liftre.

„Az apostoli nunciatúra épülete egy aprócska villa, melynek a földszintjén nem volt egyetlen hálószoba sem, ám az étkezőhöz vezető folyosóról nyílott egy kis gardrób, dupla vizesblokkal. A nuncius úr rámutatott: ez megfelelne a pápa leendő lakosztályaként... Egy két és fél méter széles, alig 10 négyzetméteres, barátságtalan toldalék! Persze, az is igaz, hogy 2000 évvel ezelőtt még ennél is rosszabb lehetett a helyzet" – idézte Török Dávidot a Lakáskultúra, ahol további képek is megtekinthetők a szobáról.

„Ferenc pápa híresen szerény ember, így nem engedélyeztek drága átalakítást. Túlzás nélkül mondhatom, úgy kellett dolgoznunk, nehogy úgy tűnjön a Szentatyának, hogy mi erre a szobára komoly pénzt költöttünk. Ugyanakkor úgy gondoltam, a végeredmény mégsem lehet méltatlan a személyéhez" - nyilatkozta a tervező.