Most jött a hír: Ausztriában már szakad a hó, bármikor ide is elérhet – VIDEÓ

Áprilisi hóval érkezik meg a lehűlés.

Videón az ausztriai hószakadás

Nem kímél bennünket a tavasz

Minden évben az egyik legváltozékonyabb hónap az április, idén azonban úgy tűnik, különös tréfát játszik velünk: épphogy eltettük a meleg kabátjainkat, jön a hír, hogy havazás várható Magyarországon. Ausztriába már ma megérkezett a lehűlés, egy döbbenetes videón láthatjuk, ahogy szakad a hó a Salzburg tartományban található Niedernfritzben.

Jól látszik, hogy nem csupán holmi ijesztgetésről van szó: a fákat és az utat is vastagon belepi a friss hó.

Havazás áprilisban

Az ítéletidő legkésőbb hétvégére hazánkba is megérkezhet, szombaton ugyanis az előrejelzések szerint akár 10-15 fokkal is csökkenhet a hőmérséklet, vasárnap pedig akár havas tájra is ébredhetünk.

Bár a legtöbb helyen csapadékra kell számítani, az ország északi és magasabban fekvő területein előfordulhat havazás, vagy hózápor is.

Ráadásul az extrém időjárás miatt a széllel is számolnunk kell majd: erőteljesek lesznek az északi, északnyugati irányú szelek és akár viharos széllökések is kialakulhatnak. A nappali maximum-hőmérséklet pedig 4 és 9 fok között alakul majd.